Mit miért tesz a kormány, miért magánrepülőzik Orbán?

Gulyás: Nemzeti konzultáció lesz „a Tisza Párt által bevezetni kívánt adóemelésekről”
A kormány nemzeti konuzltációjáról is döntöttek. Gulyás azt mondta, megjelentek ellenzéki elképzelések az adótörvény módosítására, de ebben a kérdésben a demokratikus vita elengedhetetlenül fontos, ezért kulcsfontosságú, hogy a közteherviselésről, az egykulcsot adóról, és „a Tisza Párt által bevezetni kívánt adóemelésekről” legyen konzultáció. Jövő héten hozzák nyilvánosságra a kérdéseket, október elején kezdik el kiküdteni.
