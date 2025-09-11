Élő

Mit miért tesz a kormány, miért magánrepülőzik Orbán?

  • A keddi kormányülés után Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő Kormányinfót tartanak.
  • A kormányból ezúttal Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter, egyben az antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős miniszterelnöki megbízott lesz.
  • Téma van bőven: Tisza-ellenes nemzeti konzultáció, magánrepülőzés, orosz drónok Lengyelországban stb.
Gulyás: Nemzeti konzultáció lesz „a Tisza Párt által bevezetni kívánt adóemelésekről”

A kormány nemzeti konuzltációjáról is döntöttek. Gulyás azt mondta, megjelentek ellenzéki elképzelések az adótörvény módosítására, de ebben a kérdésben a demokratikus vita elengedhetetlenül fontos, ezért kulcsfontosságú, hogy a közteherviselésről, az egykulcsot adóról, és „a Tisza Párt által bevezetni kívánt adóemelésekről” legyen konzultáció. Jövő héten hozzák nyilvánosságra a kérdéseket, október elején kezdik el kiküdteni.

Szolidaritásunk Katarral is

Szijjártó Péter azonnal felvette a kapcsolatot a katari kollégájával, ott is kiállunk a szuverenitás mellett. Gulyás szerint ezek az események is felhívták a figyelmet arra, hogy a béke milyen fontos, és az amerikai törekvések adnak reális esélyt arra, hogy az orosz–ukrán háború hamar lezáruljon.

Szolidaritásunk a lengyelekkel

A kormányülésen tárgyaltak a biztonsági helyzetről, elsősorban a lengyelországi dróntámadásról. Gulyás elmondta, hogy tudjuk, hogy a fehéroroszok szóltak a lengyeleknek az orosz drónokról. Gulyás azt mondta, korlátlan szolidaritással állunk ki a NATO-tag lengyelek mellett.

Egy hét alatt több mint 5000 hiteligénylést nyújtottak be

Gulyás Gergely szerint egy hét alatt több mint ötezren igényelték a három százalékos hitelt, vagyis naponta több mint ezer hitelkérelmet nyújtottak be „az új otthonteremtési programban”.

„Az érdeklődés országos szintű”, Gulyás szerint „ebből látszik, hogy ez egy országos program, ami az egész országot megmozgatta”. Októberben lesznek pontosabb adatok Gulyás szerint, aki azt is elmondta, hogy örülnek, hogy megindult egy bamkok közötti verseny is.

Szerinte az Otthon start programmal az is jól jár, aki nem veszi fel a hitelt, mert „látszik, hogy jelentősen mérséklődtek az albérlet árak”.

Gulyás Gergely beszél

Neki már a Kormányinfó a fő terepe. Ahogy Rényi Pál Dániel írta a Fidesz kampányterveiről szóló, reggeli cikkében: „Gulyás Gergely nem vesz részt a kampányban, a kormányinfót bízzák már csak rá, a jóhiszemű értelmezés szerint azért, mert lánya születése köti le az energiáit, az életszerűbb verzió – mint egy kormányzati forrás fogalmazott – úgy szól, hogy »ha az én Fideszbe hozott haverom építene semmiből 40 százalékos pártot, én is elbújnék.«”

Miről lehet szó?

A kormány vélhetően újabb döntéseket hozott, de a Kormányinfót leginkább a – nem kormánypárti sajtótól érkező – kérdések miatt érdemes nézni. Most téma van bőven:

  • Orbán Viktor magánrepülőzése, amiről legújabba azt állítja, közpénzből fizettük.
  • A miniszterelnök tovább magyarázta a hatvanpusztai családi haciendát.
  • Orosz drónok hatoltak be Lengyelországba.
Repül az idő, durvul a közélet

A július végi Kormányinfón még leginkább Dopeman miatt kellett magyarázkodnia a kormánynak:

Legutóbb pedig már főleg az volt a téma, hogy miért utazik annyit magánrepülővel a miniszterelnök. Akkor Gulyás azt mondta, Orbán beosztottai saját zsebből fizettik ki a magánrepülős útjukat, hogy dolgozhassanak a főnökükkel:

