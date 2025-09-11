Mit miért tesz a kormány, miért magánrepülőzik Orbán?

Gulyás Gergely szerint egy hét alatt több mint ötezren igényelték a három százalékos hitelt, vagyis naponta több mint ezer hitelkérelmet nyújtottak be „az új otthonteremtési programban”.

„Az érdeklődés országos szintű”, Gulyás szerint „ebből látszik, hogy ez egy országos program, ami az egész országot megmozgatta”. Októberben lesznek pontosabb adatok Gulyás szerint, aki azt is elmondta, hogy örülnek, hogy megindult egy bamkok közötti verseny is.

Szerinte az Otthon start programmal az is jól jár, aki nem veszi fel a hitelt, mert „látszik, hogy jelentősen mérséklődtek az albérlet árak”.