Nagy Márton szeretné, ha a NAV rálátna a kriptokereskedőkre és a gig economy szereplőire

A digitális piacok átláthatóságát növelné Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter két törvényjavaslattal. Ezek alapján egyrészt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pontosan tudná, hogy mely magyar cégek és magánszemélyek milyen értékben kereskedtek kriptovalutákkal. Másrészt a NAV a megosztáson alapuló gazdasági cégektől (tehát a gig economy szereplőitől) is információkat szerezne a magyarországi felhasználókról – például az Airbnb-tulajdonosokról és a Wolt-futárokról.

A kormány célja az adóelkerülés és az adózási morál javítása a digitális piacokon. A várakozások szerint a törvénynek köszönhetően jelentősen nőnének az adóbevételek.

A tervek szerint 2026 első napján a platformokat üzemeltető cégek kötelesek lesznek a magyar felhasználók adatait továbbítani a NAV-nak. Ez azonban még csúszhat, mivel a cégeknek otthont adó országok joghatóságainak először meg kell majd egyezniük a NAV-val. (via HVG)