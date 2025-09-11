Németh Szilárd büszkén kiposztolta, hogy drágábban tankolja tele a birkózók kisbuszát itthon, mintha Romániában tenné

„Székelyföldre igyekszünk, itt az utolsó lehetőség, hogy megtankoljunk. (...) Most 639 forintért tudunk egy liter gázolajat tankolni az autóba. Közben azon gondolkodom, hogy ha sikeres lett volna az ukrán támadás a Barátság kőolaj-vezeték ellen, akkor ma ennek gyakorlatilag a dupláját fizetnénk”- posztolta Németh Szilárd. A fideszes politikus nem garasoskodik a Birkózó Szövetség kisbuszának használatakor:

drágábban tankolt, mintha Romániában tette volna. A holtankoljak.hu szerint a szomszédban átlagosan 598 forint, a peco-online.ro szerint pedig 580-600 forint a dízel literje.

