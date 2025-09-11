Orbán Viktor is a liberális baloldalt okolja Charlie Kirk haláláért

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A magyar miniszterelnök is reagált a Charlie Kirk elleni merényletre az X-en. Angolul azt írta:

„Tegnap elveszítettük a hit és a szabadság egy igaz védelmezőjét. Legmélyebb részvétünk a Kirk családnak és az amerikai népnek. Charlie Kirk halála a progresszív-liberális baloldal által folytatott nemzetközi gyűlöletkampány eredménye. Ez vezetett a Robert Fico, Andrej Babiš, és most Charlie Kirk elleni támadásokhoz. Meg kell állítanunk a gyűlöletet! Meg kell állítanunk a gyűlöletkeltő baloldalt!”

Forrás

Ezzel Kocsis Máté frakcióvezető és több más fideszes után a miniszterelnök is összefüggésbe hozta a merénylőt – akiről egyelőre semmit nem tudunk, ugyanis még nem kapták el – a liberális baloldallal. Érdekesség, hogy Orbán Viktor más külföldi eseményekkel kapcsolatban sokkal óvatosabban szokott fogalmazni, például a keddi lengyelországi dróntámadással kapcsolatban úgy nyilvánított szolidaritást, hogy orosz drónok sértették meg Lengyelország légterét, de a kárpátaljai támadásnál is sokáig ment a mismásolás, hogy kik is lőttek a munkácsi gyárra.

Először Kocsis Máté találta meg az összefüggést Charlie Kirk meggyilkolása és Magyar Péter politikája között, aztán ehhez a hanghoz csatlakozott Takács Péter, Hollik István, Németh Balázs és mások is.

POLITIKA baloldal merénylet orbán viktor Charlie Kirk liberálisok
Kapcsolódó cikkek

Folyik a hajtóvadászat Charlie Kirk gyilkosa után

Két embert is őrizetbe vettek, de mindkettőt elengedték.

Fődi Kitti
külföld

Orbán az oroszok említése nélkül fejezte ki szolidaritását a lengyeleknek az „éjszakai drónincidens” miatt

A miniszterelnök szerint ez az eset is bizonyítja a magyar politika indokoltságát és észszerűségét.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Kellett hozzá fél nap, hogy Orbán leírja, amit Szijjártó nem: „orosz rakétatámadás” érte Munkácsot

Sulyok Tamástól megkérdeztük, miért szedte ki a posztjából az orosz szót, amire azt a választ kaptuk, hogy inkább a köztársasági elnök megnyilatkozásának „lényegére és valódi szándékára” figyeljünk.

Urfi Péter
POLITIKA

Kocsis Máté találta meg a leggyorsabban az összefüggést Charlie Kirk meggyilkolása és Magyar Péter politikája között

„Már halálos áldozata is van a baloldali-liberális agressziónak” – írta a Fidesz frakcióvezetője.

Benics Márk
POLITIKA