Puccskísérlet vádjában találták bűnösnek a volt brazil elnököt, Jair Bolsonárót

külföld
Bűnösnek mondta ki a brazil legfelső bíróság az egykori elnököt, Jair Bolsonárót puccskísérlet miatt – írja a BBC. A büntetés mértékét meghatározó ítélethirdetés pénteken lesz, a volt elnök akár évtizedekre is rácsok mögé kerülhet.

Bolsonaro háziőrizetből várta, hogy dönt a bíróság.
Fotó: SERGIO LIMA/AFP

Az öt bíró közül három szerint a hetvenéves politikus vezető szerepet játszott egy összeesküvésben, amelynek az volt a célja, hogy Bolsonaro hatalmon maradjon, miután elveszítette a 2022-es választást a baloldali Luiz Inácio Lula da Silva ellen. Bár a puccshoz végül nem sikerült elegendő katonai támadást szerezni, a bírák szerint a terv vezetett ahhoz, hogy a volt elnök hívei 2023 elején kormányzati épületeket ostromoltak.

Tavaly, amikor a rendőrség házkutatást tartott Bolsonaro otthonában és elkobozta az útlevelét, két éjszakát a brazíliai magyar nagykövetségen töltött, ami felvetette a kérdést, hogy esetleg menedéket keresett volna egy másik jobboldali vezető támogatásával.

Az eljárás során Donald Trump kormánya is megpróbált szankciókkal nyomást gyakorolni a per felügyeletét végző bíró ellen. Mikor Trump idén júliusban brutális vámmal sújtotta Brazíliát, részben azzal is indokolta, hogy meg akarta állítani „a boszorkányüldözést” jobboldali szövetségese, Bolsonaro ellen.

külföld brazília puccs puccskísérlet jair bolsonaro
