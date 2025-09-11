Puccskísérlet vádjában találták bűnösnek a volt brazil elnököt, Jair Bolsonárót

Bűnösnek mondta ki a brazil legfelső bíróság az egykori elnököt, Jair Bolsonárót puccskísérlet miatt – írja a BBC. A büntetés mértékét meghatározó ítélethirdetés pénteken lesz, a volt elnök akár évtizedekre is rácsok mögé kerülhet.
Az öt bíró közül három szerint a hetvenéves politikus vezető szerepet játszott egy összeesküvésben, amelynek az volt a célja, hogy Bolsonaro hatalmon maradjon, miután elveszítette a 2022-es választást a baloldali Luiz Inácio Lula da Silva ellen. Bár a puccshoz végül nem sikerült elegendő katonai támadást szerezni, a bírák szerint a terv vezetett ahhoz, hogy a volt elnök hívei 2023 elején kormányzati épületeket ostromoltak.
Tavaly, amikor a rendőrség házkutatást tartott Bolsonaro otthonában és elkobozta az útlevelét, két éjszakát a brazíliai magyar nagykövetségen töltött, ami felvetette a kérdést, hogy esetleg menedéket keresett volna egy másik jobboldali vezető támogatásával.
Az eljárás során Donald Trump kormánya is megpróbált szankciókkal nyomást gyakorolni a per felügyeletét végző bíró ellen. Mikor Trump idén júliusban brutális vámmal sújtotta Brazíliát, részben azzal is indokolta, hogy meg akarta állítani „a boszorkányüldözést” jobboldali szövetségese, Bolsonaro ellen.
A történtek után átvilágítják az alkalmazottakat, hogy kiderüljön, kik állhattak kapcsolatban a volt elnök köreivel.
A nagykövetségen való menedékkeresés a bírósági döntések, például a börtönbüntetés elkerülésének egyik eszköze. Pláne, ha valakinek már bevonták az útlevelét, mint a bukott brazil elnöknek. Közben a magyar nagykövetnek elmagyarázták a brazil külügyben, hogy a két ország viszonyáról a hatalmon lévő kormánnyal kell egyeztetni.
Ugyanarra a listára tették fel, amin Rogán Antal is szerepelt egy ideig.
Az amerikai elnök 50 százalékos vámmal fenyegetve követeli a szövetségese, a puccskísérlettel vádolt volt elnök, Jair Bolsonaro elleni per leállítását. A baloldali elnök, Lula da Silva úgy reagált: „A világ megváltozott. Nem akarunk császárt.”