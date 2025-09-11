Szijjártó: Az Európai Bíróság döntése semmilyen mértékben nem korlátozza vagy lassítja le a Paks 2 beruházást

„Az Európai Bíróság friss ítélete semmilyen mértékben nem korlátozza vagy lassítja a Paks 2 beruházást, a testület az Európai Bizottsággal szemben hozott döntést” –mondta Szijjártó Péter az osztrák külügyminiszterrel, Beate Meinl-Reisingerrel közös sajtóértekezletén.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Az Európai Unió Bírósága a csütörtökön közzétett jogerős ítéletével megsemmisítette azt a még 2017-ben született európai bizottsági határozatot, amely jóváhagyta a Magyarország által a Paks 2 atomerőműnek nyújtott támogatást. Korábban az EU Törvényszéke még rendben találta az Európai Bizottság jóváhagyó döntését, az ellen az ítélet ellen nyújtott be fellebbezést Ausztria.

„Mielőtt Magyarország és a magyar energiabiztonság ellendrukkerei pezsgőt bontanának, szeretném azt világosan leszögezni, hogy az Európai Bíróság az Európai Bizottsággal szemben hozott döntést, azaz az Európai Bizottság egy korábbi határozatát semmisítette meg”

– mondta a külügyminiszter, hozzátéve, hogy a kormány a paksi atomerőmű építését továbbra is „a magyar energiabiztonság legfőbb jövőbeni pillérének” tekinti. Szerinte a bírósági döntés semmilyen mértékben nem korlátozza a beruházást. „Sőt, ellenkezőleg, az elmúlt időszakban ezt a beruházást felgyorsítottuk. És a következő évtized elején az új paksi atomerőműnek mindkét blokkját a hálózatra fogjuk kapcsolni, ezzel egy hatalmas lépést teszünk előre Magyarország energiabiztonságának garantálása terén” – mondta Szijjártó.

Tordai Bence ellenzéki politikus szerint Európai Unió Bíróságának ítélete „azt jelenti, hogy az oroszokkal folytatott atomerőmű-beruházás ettől a pillanattól kezdve hivatalosan is megsérti az uniós jogot; minden további kapavágás illegális (...) az Európai Bizottságnak újra kell nyitnia a paksi dossziét”.