Szijjártóval tárgyalt az ukrán miniszterelnök-helyettes, szerinte tartalmi kérdésekben nincs vitánk

Szijjártó Péter külügyminiszter csütörtökön Budapesten fogadta Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettesét, Tarasz Kacskát, majd a találkozó után azt mondta, hogy „Magyarország kész javítani a kétoldalú kapcsolatokon, de ez kizárólag Ukrajnán múlik, miután a viszony rendkívüli megromlásáért a felelősség teljes egészében Kijevet terheli”.Szijjártó szerint azért Ukrajnát terheli a felelősség, mert „nem mi vettük el az itteni ukrán kisebbség jogait, nem mi kockáztatjuk az ő energiabiztonságukat, és nem mi akarjuk belerángatni őket egy háborúba”.

Tarasz Kacska az X-en őszintének és konstruktívnak nevezte az első találkozóját Szijjártó Péterrel. A nemzeti kisebbségek jogairól azt írta: „Tisztáztuk, hogy tartalmi kérdésekben nincs vitánk, és mind a 11, Magyarország által felvetett pontra megvannak a megoldásaink. Érdekeltek vagyunk egy átfogóbb párbeszédben Magyarországgal a nemzeti kisebbségek politikájáról.” Emellett beszéltek arról is, hogyan lehet biztosítani az olaj- és gázellátás stabilitását és diverzifikációját, valamint miként tudjuk közösen csökkenteni, majd megszüntetni az orosz gáz és olaj szállítását az EU-ba.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Tarasz Kacska, az Európa és az euró-atlanti integráció ügyeiért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes Fotó: KKM/MTI/MTVA

A magyar külügyminiszter arra is megkérte az ukrán kollégáját, hogy szüntessék be a támadásokat a hazánk kőolajellátásában kulcsfontosságú Barátság vezeték ellen. „Ezt nem Oroszország miatt kértem, hanem magunk miatt. A Barátság kőolajvezeték Magyarországra szállít kőolajat. És a Barátság kőolajvezeték támadása nem Oroszországnak, hanem nekünk jelent komoly kárt és kockázatot az energiaellátásunk biztonsága szempontjából.”

Az ukrán miniszterelnök-helyettes szerint az EU jövőjéről szóló politikai vita nem akadálya annak, hogy tárgyaljanak az uniós joganyag valamennyi fejezetéről. „Vannak pragmatikus megoldások, amelyek biztosítani tudják valamennyi uniós tagállam álláspontjának tiszteletben tartását.” Szijjártó a kormány Voks2025-ös szavazására hivatkozva azt írta, hogy „a magyar emberek egyértelműen véleményt nyilvánítottak, miszerint ez ellentétes lenne Magyarország gazdasági és biztonsági érdekeivel”. Szerinte könnyebben, reálisabban megvitatható lenne, ha Ukrajna egy esetleges stratégiai együttműködési partnerségről kezdenének tárgyalásokat az Európai Unióval.