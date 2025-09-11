Több tízezer hamis Labubut foglaltak le Ferihegyen

A pénzügyőrök az elmúlt hetekben több mint 43 ezer darab hamis játékfigurát és kiegészítőt találtak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren – írta Facebookon a NAV. Az áruk között a Pop Mart által gyártott, óriási népszerűségnek örvendő Labubu figurák voltak a legnagyobb számban, de más termékeket, köztük kulcstartókat, pénztárcákat, ruhadarabokat és különféle kiegészítőket is találtak.

A gyártó visszaigazolása alapján a lefoglalt termékek egytől egyig hamisítványok voltak. A szállítmányok döntően Hollandiából és Belgiumból, kisebb részben pedig Németországból, Lengyelországból és Spanyolországból érkeztek.

Fotó: JENS KALAENE/dpa Picture-Alliance via AFP

A hamis termékek nemcsak a gyártó szellemi tulajdonjogát sértik, hanem fogyasztóvédelmi kockázatot is jelenthetnek, hiszen minőségük és biztonságuk nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A pénzügyőrök az iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak és az árukat zár alá vették.