Ukrajna lengyel katonákat képezne ki az orosz drónok elleni védekezésre

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felajánlotta a lengyel miniszterlenöknek, hogy képzésekkel segítenének a lengyeleknek az orosz drónok elleni védekezésben, miután szerda hajnalban 19 orosz drón sértette meg Lengyelország légterét. Ráadásul ezek közül öt egyenesen azt a bázist célozta, ahonnan rendszeresen szállítanak katonai felszereléseket Ukrajnának.

Megrongálódott orosz drón a lengyelországi Czosnowka falu közelében Fotó: Dariusz Stefaniuk/Dariusz Stefaniuk via REUTERS

A lengyel fegyveres erők vezérkari főnöke, Wiesław Kukuła tábornok csütörtökön bejelentette, hogy átbeszélte az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnokával a légi fenyegetésekkel kapcsolatos információcsere szabályait, valamint az együttműködés lehetőségeit. Az Euronews közben arról ír, hogy a lengyel hadsereg képviselői Ukrajnába utaznak, hogy drónelhárító képzésen vegyenek részt.

Csehország a támadás után felajánlotta, hogy helikoptereket és egy 150 fős katonai egységet küld Lengyelországba, hogy támogassa annak légvédelmét. Jana Černochová cseh védelmi miniszter azt mondta: „Fontos, hogy a segítség gyorsan megérkezzen, és hogy megmutassuk Oroszországnak az egységünket. Készen állunk arra, hogy néhány napon belül elküldjük az egységet.” A lengyel fegyveres erők vezérkari főnöke, Wiesław Kukuła köszönetet mondott a cseheknek, hogy „a világ legjobb pilótáit és a különleges műveleti erők legjobb helikoptereit küldik.

A helikopteres egységet „legfeljebb három hónapra” vetik be, legfeljebb 150 fős személyzettel, a pontos létszám a körülményektől és a szükségletektől függően változik.