A digitális honfoglalás elsősorban Menczer Tamást gyalulta le

„Nekünk se egyszerű, Tamással minden reggel együtt kezdjük a napot...”
Ez a vallomás Orbán Viktor miniszterelnök szájából hangzott el, akivel pedig együtt kezdte a napot minden reggel: Menczer Tamás. Április végén tudtuk meg, hogy telnek ezek a reggelek, akkor még úgy tűnt, hogy a Fidesz kommunikációs igazgatójaként Menczer és az általa képviselt kommunikációs stílus lesz az a fegyver, amit a nagyobbik kormánypárt nekiszegez majd Magyar Péternek.
Ehhez képest augusztus végén már azt láttuk, hogy a győzelmi tervet lobogtató Orbán Viktor nem utaztatta ki magával Horvátországba Menczert, más munkatársakkal (Orbán Balázs politikai igazgató, a miniszterelnöki Facebook-oldalt kezelő Kaminsky Fanni, és Szabó Máté sajtófőnök) vágott bele a választási felkészülésbe. Menczer Kötcsén már arról panaszkodott, hogy kicsit meg van sértődve, hogy őt nem hívta el a miniszterelnök magánrepülőzni, pedig ő is kifizette volna az utat.
Menczer Tamás 2024. decemberében ért fel a hazai politizálás Csomolungmájára: a pécsi gyermekotthon előtt provokálta az amúgy sem nyugodt természetű Magyar Pétert, kettejük duettje pedig kétségkívül az utóbbi évek egyik legnagyobb hatású politikai performasza lett. Elsősorban Menczer miatt, aki az addig minden politikai ellenfelét higgadt gunyorossággal kezelő Fideszből kiszólva kocsmai kommunikációt villantott. Akkor persze megoszlottak a vélemények arról, hatásos volt-e a menczeri megmozdulás, mindenesetre Orbán Viktor bevédte a kommunikációs igazgatót (igaz, kissé azért eltolta magától az ügyet, mondván, ő akkor épp nem volt itthon, hanem a „szentatyával tárgyalt Rómában”), ezzel pedig úgy tűnt, be is tájolja a következő hetek-hónapok kommunikációs irányát.
Kövesd velünk 2026-ot:
12 hónap 444-előfizetés 8 áráért!
A kellemetlen találkozó alatt Menczer végig „kicsinek” szólította Magyart, aki elénekelte „A börtön ablakában” című dalt, és azt mondta, hogy Menczer szája büdös.
- Ne idegeskedj! - NEM VAGYOK IDEGES!!!
Orbán Viktor a Kossuth Rádióban kiállt Menczer Tamás keddi akciója mellett. Magyar szerint Orbán ezzel elismerte, hogy ez a Fidesz valódi arca.
Menczer Tamás feltárta érzéseit, miután Orbán Viktor péntek reggel kiállt akciója mellett.
Orbán és Menczer nem tartották be az első szabályt, és beszéltek a klubról. Ha mindezt továbbgondoljuk, eljutunk a döbbenetes felismerésig.
Méghozzá a legstabilabb kanca az állatkertben.
A profetikus miniszterelnök megrészegedett Trump eljövetelétől, és úgy érzi, végre messzebb is elmehet. Ez az ő szabadsága: megtenni az ellenféllel, amit csak meg lehet.
Mielőtt bárkinek kifúrná az oldalát a kíváncsiság: HK = Harcosok Klubja.
Orbán a harcosok klubja nyitórendezvényén kiadta a jelszót: a digitális térben is a Fidesznek kell lenni a legerősebbnek. Azt akarja, hogy januárra százezer digitális harcosa legyen. Jó hírnek nevezte Gyurcsány Ferenc és a Momentum bukását. Magyar Péter nem nevezte nevén.
„Nagy nap ez a mai, ugyanis a Harcosok Klubja átköltözik a Facebookra.”
Nindzsa-Orbán küldte csatába az online katonáit a főpolgármester ellen. Megtudtuk, miket üzen naponta a miniszterelnök a tagoknak, mi Menczer szerepe, és mikor lesz az újabb nagy toborzás.
A kérdező Menczer Tamás volt.
Jön az idei nagy világmegfejtés. Már kaptunk belőle előzetest is.
Mármint Dopemantől. Figyelem, szókimondó szövegek.
A nők bántalmazásáról rappelő Dopeman miatt rengeteg kérdést kapott Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a csütörtöki kormányinfón. Ezt tekinthetjük a miniszterelnök válaszának.
A miniszterelnök Dopeman műsorában elmondta, miért tartja borzalmasnak és ártalmasnak az oligarchák hivalkodását.
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint nem a rapper támadta meg a feleségét és a gyerekeit.
Egyre zavarosabb lesz a kép, hogy most harcolunk vagy építünk-e, de Orbán legújabb költői képe egy dárda.
Itt a veszettül vicces Harcosok órája Orbánnal és Németh Balázzsal. Volt, aki attól félt, hogy mennyire durva lesz, hogy már élő netes műsort is kap Orbán internetes trollhadserege. De a Tábornok mindenkit meglepett: a legkeményebb kérdéseket is feltetette magának az élő mikrofonállvánnyal, aztán olyan válaszokat adott, hogy a nevetés pusztítsa el a kritikusait.
Bizonyára okoz ez némi fejtörést a magyar politikai szereplők körében is.
A magyarországi facebookos kiadásokat abszolút értékben is csak a nyolcszor népesebb Németország költései előzik. A Megafon és a Fidesz több pénzért hirdet, mint sok országban az összes politikai hirdető együttvéve.
Olyan sok interjút adott mostanában, hogy az MCC Feszten már alig tudtak mit kérdezni tőle. A felesége szeretné, ha visszavonulna, titokban ipadezik, van, hogy szomorúan megy haza, már Azahriah sem deríti jobb kedvre.
Ígéretes kezdet.
A rádióműsorában közölte, hogy legközelebb szanaszét kell verni a pofájukat azoknak, akik megzavarják a képviselők munkáját.
Vajon ezt minek nevezné a Fidesz frakcióvezetője?