A digitális honfoglalás elsősorban Menczer Tamást gyalulta le

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Cikk ajándékozása

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

„Nekünk se egyszerű, Tamással minden reggel együtt kezdjük a napot...”

Ez a vallomás Orbán Viktor miniszterelnök szájából hangzott el, akivel pedig együtt kezdte a napot minden reggel: Menczer Tamás. Április végén tudtuk meg, hogy telnek ezek a reggelek, akkor még úgy tűnt, hogy a Fidesz kommunikációs igazgatójaként Menczer és az általa képviselt kommunikációs stílus lesz az a fegyver, amit a nagyobbik kormánypárt nekiszegez majd Magyar Péternek.

Ehhez képest augusztus végén már azt láttuk, hogy a győzelmi tervet lobogtató Orbán Viktor nem utaztatta ki magával Horvátországba Menczert, más munkatársakkal (Orbán Balázs politikai igazgató, a miniszterelnöki Facebook-oldalt kezelő Kaminsky Fanni, és Szabó Máté sajtófőnök) vágott bele a választási felkészülésbe. Menczer Kötcsén már arról panaszkodott, hogy kicsit meg van sértődve, hogy őt nem hívta el a miniszterelnök magánrepülőzni, pedig ő is kifizette volna az utat.

Menczer Tamás tündöklése és megbicsaklása

Menczer Tamás 2024. decemberében ért fel a hazai politizálás Csomolungmájára: a pécsi gyermekotthon előtt provokálta az amúgy sem nyugodt természetű Magyar Pétert, kettejük duettje pedig kétségkívül az utóbbi évek egyik legnagyobb hatású politikai performasza lett. Elsősorban Menczer miatt, aki az addig minden politikai ellenfelét higgadt gunyorossággal kezelő Fideszből kiszólva kocsmai kommunikációt villantott. Akkor persze megoszlottak a vélemények arról, hatásos volt-e a menczeri megmozdulás, mindenesetre Orbán Viktor bevédte a kommunikációs igazgatót (igaz, kissé azért eltolta magától az ügyet, mondván, ő akkor épp nem volt itthon, hanem a „szentatyával tárgyalt Rómában”), ezzel pedig úgy tűnt, be is tájolja a következő hetek-hónapok kommunikációs irányát.

%

Csatlakozz most kedvezménnyel a Körhöz, és olvass tovább!

Kövesd velünk 2026-ot:
12 hónap 444-előfizetés 8 áráért!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
POLITIKA harcosok klubja dopeman kocsis máté fidesz Menczer Tamás magyar péter Szijjártó Péter orbán viktor németh balázs digitális polgári kör
Kapcsolódó cikkek

Összejött a várva várt találkozó: a pécsi gyermekotthon előtt szájkaratézott Menczer Tamás és Magyar Péter

A kellemetlen találkozó alatt Menczer végig „kicsinek” szólította Magyart, aki elénekelte „A börtön ablakában” című dalt, és azt mondta, hogy Menczer szája büdös.

Benics Márk
POLITIKA

A nagy Magyar-Menczer duett: ha nem látod, nem hiszed el!

- Ne idegeskedj! - NEM VAGYOK IDEGES!!!

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Orbán Viktor: Menczer jól tette

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban kiállt Menczer Tamás keddi akciója mellett. Magyar szerint Orbán ezzel elismerte, hogy ez a Fidesz valódi arca.

Windisch Judit
POLITIKA

Menczer Tamás: Nagyon élvezem!!!

Menczer Tamás feltárta érzéseit, miután Orbán Viktor péntek reggel kiállt akciója mellett.

Windisch Judit
POLITIKA

Itt zajlott a szemünk előtt, de észre sem vettük a Karmelitai Harcosok Klubjának óriási trükkjét

Orbán és Menczer nem tartották be az első szabályt, és beszéltek a klubról. Ha mindezt továbbgondoljuk, eljutunk a döbbenetes felismerésig.

Haszán Zoltán
irodalom

Hát ezt is megértük: Orbán Viktornak tényleg lett egy darab zebrája

Méghozzá a legstabilabb kanca az állatkertben.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Orbán poloskái: nem provokáció, hanem egy új korszak kezdete

A profetikus miniszterelnök megrészegedett Trump eljövetelétől, és úgy érzi, végre messzebb is elmehet. Ez az ő szabadsága: megtenni az ellenféllel, amit csak meg lehet.

Rényi Pál Dániel
POLITIKA

Nem a magyar covfefe született meg, hanem Orbán jópofának szánt kampányprogramjáról szólhat a kétbetűs Facebook-poszt

Mielőtt bárkinek kifúrná az oldalát a kíváncsiság: HK = Harcosok Klubja.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Orbán: Egy héten belül hozzatok még egy harcost!

Orbán a harcosok klubja nyitórendezvényén kiadta a jelszót: a digitális térben is a Fidesznek kell lenni a legerősebbnek. Azt akarja, hogy januárra százezer digitális harcosa legyen. Jó hírnek nevezte Gyurcsány Ferenc és a Momentum bukását. Magyar Péter nem nevezte nevén.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Orbán átköltöztette a Harcosok Klubját

„Nagy nap ez a mai, ugyanis a Harcosok Klubja átköltözik a Facebookra.”

Haszán Zoltán
POLITIKA

Megismertük, hogyan működik a Harcosok Klubja

Nindzsa-Orbán küldte csatába az online katonáit a főpolgármester ellen. Megtudtuk, miket üzen naponta a miniszterelnök a tagoknak, mi Menczer szerepe, és mikor lesz az újabb nagy toborzás.

Haszán Zoltán, Windisch Judit
POLITIKA

Sunyi komcsi Tiszáról és belül békés, kifelé kemény fideszesekről beszélt Orbán a Harcosok Klubja tagjainak

A kérdező Menczer Tamás volt.

Haszán Zoltán, Szily László
POLITIKA

Enigmatikusan hangol Orbán a tusványosi beszédére

Jön az idei nagy világmegfejtés. Már kaptunk belőle előzetest is.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

7+1 keresztény-konzervatív, polgári gondolat az első Digitális Polgári Kört megalapító stricitől

Mármint Dopemantől. Figyelem, szókimondó szövegek.

Herczeg Márk
filozófia

Orbán beleállt: posztolta a Dopemannal közös képet, majd közölte, elmegy a műsorába

A nők bántalmazásáról rappelő Dopeman miatt rengeteg kérdést kapott Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a csütörtöki kormányinfón. Ezt tekinthetjük a miniszterelnök válaszának.

Windisch Judit
POLITIKA

Orbán: Nagy volt a gebasz

A miniszterelnök Dopeman műsorában elmondta, miért tartja borzalmasnak és ártalmasnak az oligarchák hivalkodását.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Menczer Tamás vállalhatóbbnak tartja Dopemant, mint Magyar Pétert

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint nem a rapper támadta meg a feleségét és a gyerekeit.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Hegyek és nyelek – Orbán igen alaposan elmagyarázta a Harcosok Klubjában, miért kellenek a digitális körök

Egyre zavarosabb lesz a kép, hogy most harcolunk vagy építünk-e, de Orbán legújabb költői képe egy dárda.

Székely Sarolta
belföld

A marha, a barom, a szamár meg a digitális Stan és Pan

Itt a veszettül vicces Harcosok órája Orbánnal és Németh Balázzsal. Volt, aki attól félt, hogy mennyire durva lesz, hogy már élő netes műsort is kap Orbán internetes trollhadserege. De a Tábornok mindenkit meglepett: a legkeményebb kérdéseket is feltetette magának az élő mikrofonállvánnyal, aztán olyan válaszokat adott, hogy a nevetés pusztítsa el a kritikusait.

Szily László
humor

Kész, ennyi volt, nem lesznek politikai hirdetések a Facebookon

Bizonyára okoz ez némi fejtörést a magyar politikai szereplők körében is.

Gazda Albert
külföld

A lakosságszámhoz viszonyítva toronymagasan nálunk költik a legtöbbet Facebook-hirdetésekre az EP-választás előtt

A magyarországi facebookos kiadásokat abszolút értékben is csak a nyolcszor népesebb Németország költései előzik. A Megafon és a Fidesz több pénzért hirdet, mint sok országban az összes politikai hirdető együttvéve.

Teczár Szilárd
Európai Unió

Mit árult el saját magáról Orbán a podcastcunamiban?

Olyan sok interjút adott mostanában, hogy az MCC Feszten már alig tudtak mit kérdezni tőle. A felesége szeretné, ha visszavonulna, titokban ipadezik, van, hogy szomorúan megy haza, már Azahriah sem deríti jobb kedvre.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Kocsis Máté véletlenül egy álhírrel indította az álhírek ellen küzdő polgári körét

Ígéretes kezdet.

Czinkóczi Sándor
képzavar

Bayer Zsolt a taknyukon és a vérükön rángatná ki a civileket a parlamentből

A rádióműsorában közölte, hogy legközelebb szanaszét kell verni a pofájukat azoknak, akik megzavarják a képviselők munkáját.

Czinkóczi Sándor
elmebaj

Az álhírek ellen harcoló Kocsis „Zebra” Máté posztolt egy videót, amin nem az van, amiről ő beszél

Vajon ezt minek nevezné a Fidesz frakcióvezetője?

Diószegi-Horváth Nóra
álhírgyár