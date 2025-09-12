A digitális honfoglalás elsősorban Menczer Tamást gyalulta le

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

„Nekünk se egyszerű, Tamással minden reggel együtt kezdjük a napot...”

Ez a vallomás Orbán Viktor miniszterelnök szájából hangzott el, akivel pedig együtt kezdte a napot minden reggel: Menczer Tamás. Április végén tudtuk meg, hogy telnek ezek a reggelek, akkor még úgy tűnt, hogy a Fidesz kommunikációs igazgatójaként Menczer és az általa képviselt kommunikációs stílus lesz az a fegyver, amit a nagyobbik kormánypárt nekiszegez majd Magyar Péternek.

Ehhez képest augusztus végén már azt láttuk, hogy a győzelmi tervet lobogtató Orbán Viktor nem utaztatta ki magával Horvátországba Menczert, más munkatársakkal (Orbán Balázs politikai igazgató, a miniszterelnöki Facebook-oldalt kezelő Kaminsky Fanni, és Szabó Máté sajtófőnök) vágott bele a választási felkészülésbe. Menczer Kötcsén már arról panaszkodott, hogy kicsit meg van sértődve, hogy őt nem hívta el a miniszterelnök magánrepülőzni, pedig ő is kifizette volna az utat.

Menczer Tamás tündöklése és megbicsaklása

Menczer Tamás 2024. decemberében ért fel a hazai politizálás Csomolungmájára: a pécsi gyermekotthon előtt provokálta az amúgy sem nyugodt természetű Magyar Pétert, kettejük duettje pedig kétségkívül az utóbbi évek egyik legnagyobb hatású politikai performasza lett. Elsősorban Menczer miatt, aki az addig minden politikai ellenfelét higgadt gunyorossággal kezelő Fideszből kiszólva kocsmai kommunikációt villantott. Akkor persze megoszlottak a vélemények arról, hatásos volt-e a menczeri megmozdulás, mindenesetre Orbán Viktor bevédte a kommunikációs igazgatót (igaz, kissé azért eltolta magától az ügyet, mondván, ő akkor épp nem volt itthon, hanem a „szentatyával tárgyalt Rómában”), ezzel pedig úgy tűnt, be is tájolja a következő hetek-hónapok kommunikációs irányát.