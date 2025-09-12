Amerika megüzente Magyarországnak, hogy le kell mondania az orosz olajról és gázról

Egy nappal azután, hogy Szijjártó Péter azt állította, hogy jó hangulatú telefonbeszélgetést folytatott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a magyar energiaellátásról, és többek között amerikai energiaberuházások ígéretével igyekezett meggyőzni arról, hogy Magyarország nem mondhat le az orosz energiáról, az amerikai energiaügyi miniszter megüzente Magyarországnak, hogy Washington azt várja Magyarországtól, hogy mondjon le az orosz fosszilis energiáról.

Chris Wright pénteken Brüsszelben beszélt erről, miután az amerikai LNG behozatalának növeléséről és arról tárgyalt, hogyan lehet elvágni az orosz háború finanszírozási forrásait. Mint az amerikai energiaügyi miniszter mondta, kívánatosabb lenne, ha Európa a „barátaitól” szerezné be energiaszükségleteit, vagyis hagyják abba Moszkva támogatását, és vásároljanak inkább Amerikától.

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter Brüsszelben. Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP

A Politico kérdésére, hogy az olyan országoknak, mint Magyarország és Szlovákia, amelyek továbbra is ellenzik az Európai Bizottság orosz gáz kivezetésére irányuló terveit, fel kellene-e hagyniuk a Kremllel való üzleteléssel, Wright így felelt: „Teljes mértékben.”

„Le akarjuk váltani az összes orosz gázt. Trump elnök, Amerika és az EU minden tagállama egyetért abban, hogy véget akarunk vetni az orosz–ukrán háborúnak. Minél inkább meg tudjuk fojtani Oroszország képességét e gyilkos háború finanszírozására, annál jobb mindannyiunknak. Tehát a válasz a kérdésére: teljes mértékben”

- mondta Wright.

Nemcsak a fosszilisekről van azonban szó, hanem - potenciálisan - Paks 2-ről is. Az amerikai miniszter ugyanis arra is felszólította az európai országokat, hogy keressenek alternatívát az orosz atomenergiára.

„Azt akarjuk, hogy a nukleáris technológia az Egyesült Államokból vagy magából az EU-ból származzon”

– mondta. Utóbbi kérdéshez kapcsolódik az Európai Bíróság csütörtöki döntése is: a friss határozat szerint a Bizottság jogszerűtlenül engedélyezte 2017-ben Magyarországnak, hogy állami támogatással finanszírozza a Paks II atomerőmű bővítését a Roszatommal.