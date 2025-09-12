Rossz hírek messziről: bubópestis terjed Mongóliában

Bubópestis miatt betiltották a nyilvános rendezvényeket, az iskolák pedig átállnak távoktatásra egy mongol tartományban. A hivatalos közlemény szerint Bulgan településen több, pestis tünetekkel járó megbetegedést is észleltek, úgyhogy a járvány megelőzése érdekében a hatóságok megtették a bubópestis esetén józan paraszti ésszel szükséges intézkedéseket.

Néhány napja egy másik mongol tartomány, Hönszgöl két településén is jelentkeztek az első pestises megbetegedések. A három fertőzött közül egy meghalt. Pénteki állapot szerint 110-en állnak orvosi felügyelet alatt, akik kapcsolatba kerültek a pestises betegekkel.

Yersinia pestis baktérium, a pestis okozója Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO/Science Photo Library via AFP

Mongóliában 2014 és 2024 között húszan kapták el a pestist, közülük kilencen meghaltak. A pestist bakteriális fertőzés okozza, a kórokozót pedig rágcsálókon élősködő bolhák terjesztik. A kór kezelés nélkül akár 24 órán belül halálos lehet.

A „fekete halál” - ami a XIV. század közepén Európa lakosságának a felét kiirtotta – ma már nagyon ritka betegségnek számít, és antibiotikumokkal elég jól kezelhető. A pestisnek több típusa létezik, a leggyakoribb a bubópestis, amelyet általában fertőzött bolhacsípés terjeszt. A tüdőpestis, amit a Yersinia pestis nevű baktérium okoz, a kezeletlen bubópestis szövődményeként alakulhat ki, és sokkal súlyosabb, de ritkábban is fordul elő.

