Harry herceg váratlanul felbukkant Ukrajnában, megígérte, hogy segíteni fog a háborús sérülteken

külföld
Meglepetésszerűen Kijevbe látogatott Harry herceg, egy olyan szervezet meghívására, amely háborús sérülteket támogat. A sussexi herceg azt mondta, „mindent meg akar tenni” a sérült katonák felépülésének segítése érdekében.

A herceg Lengyelországba repült, majd onnan vonattal érkezett pénteken az ukrán fővárosba, sajtóinformációk szerint sűrű programja lesz, de hivatalosan nem közölnek részleteket erről a programról estig.

Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ/Anadolu via AFP

A Guardian úgy tudja, útja egyik célja, hogy új terveket vázoljon fel a háborús sérültek rehabilitációs programjára. A lap szerint Harry herceghez csatlakoznak Invictus Games nevű alapítványának tagjai is - ez az a szervezet, amelyet ő alapított még 2014-ben, hogy sebesült veteránokat támogasson abban, hogy sporteseményeken indulhassanak. Egy ukrán csapat különleges engedélyt kapott Volodimir Zelenszkij elnöktől a játékokon való részvételre 2022-ben, alig néhány hónappal az orosz invázió kezdete után.

A Superhumans nevű, háborús sérültek rehabilitációjával foglalkozó szervezet a BBC-nek megerősítette a látogatás hírét. Harry áprilisban már tett egy látogatást Lvivben, de most először vizitált Kijevben.

Amióta Oroszország lerohanta Ukrajnát, több tízezer katona szerzett olyan súlyos sérüléseket, amelyek végtag-amputációkhoz vezettek - pontos számokat azonban az ukránok nem közölnek a sérülésekről.

A sussexi herceg pénteki látogatásra azután került sor, hogy Archewell nevű jótékonysági alapítványa szerdán bejelentette, hogy 500 000 dollárt (167 millió forint) adományozott sérült ukrajnai és gázai gyerekeket támogató projektekre.

külföld kijev oroszország Volodimir Zelenszkij harry herceg Archewell Invictus Games Superhumans ukrajna