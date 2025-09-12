Információnk szerint a pályamester már korábban jelezte, hogy baj lehet a Vác-Balassagyarmat vonalon, mégsem állították le a vonatközlekedést

Értesülésünk szerint az illetékes pályamester már többször is jelezte, hogy a MÁV 75-ös számú, Vác-Balassagyarmat mellékvonalán súlyos problémák vannak a pálya minőségével pont ott, ahol a pénteki kisiklás történt. Úgy tudjuk, azt javasolta a vasúttársaság döntéshozóinak, hogy zárják le a vonalat mindaddig, amíg a hibákat nem javítják ki.

Az eset helyszíne.

A kisiklás helyén rögzítettek egy videót, amelyet Magyar Péter tett közzé. Jól látszik, azon is, ami a fenti képen: a kanyar előtt, két sín érintkezésénél rendkívül rossz állapotban volt a pálya. A videót készítő férfi alatt is mozog az illesztésnél a sín.

Haász János kollégánk februárban kirándult a környéken, ezt a képet Magyarkút és Szokolya között készítette a pályáról. Ezen is jól látszik, hogy a sínek állapota rossz volt.

A sínek Magyarkút és Szokolya között februárban. Fotó: Haász János

Péntek reggel írtuk meg, hogy több kocsija kisiklott a Vácról Balassagyarmatra tartó reggel 7:38-as vonatnak, a baleset oka a Mávinform közlése szerint akkor ismeretlen volt. A vasúttársaság azóta tartott egy sajtótájékoztatót a helyszínen, ahol az hangzott el az Infostart tudósítása szerint, hogy a mozdonyvezető semmilyen előjelét nem észlelte a történteknek. Azt mondta, hogy a motorkocsi egyszer csak leugrott a sínről. A szakaszon 50 kilométer/óra a megengedett sebesség. A balesetkor a vonat - amelyen 20 ember utazott - már a megálló előtt megkezdte a fékezést, és a baleset időpontjában óránkénti 38 kilométeres sebességgel haladt. A sajtótájékoztatón elhangzott: évente kétszer mérőszerelvény halad át a mellékvonalon, továbbá folyamatos a gyalogos pályabejárás is. A balesetben a MÁV két dolgozója könnyebb sérüléseket szenvedett.

Megkerestük a MÁV Csoportot, hogy megtudjuk, milyen problémákat jelzett a pályamester a cég felé és, hogy miért nem döntöttek úgy, hogy leállítják a vonatközlekedést a mellékvonalon a baleset előtt. Amint válaszolnak, beszámolunk róla.