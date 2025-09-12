Jó sokat blicceltek: több mint kétmillió alkalommal hajtott matrica nélküli autó az autópályán

Tavaly több mint 15.2 millió darab autópálya-matricát adtak el, amiből bruttó több mint 148 milliárd forintnyi bevétele volt az államnak - derült ki a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) 24.hu-nak küldött válaszaiból.

Fotó: Kovács Attila/MTI

A NÚSZ közlése szerint összesen 2 millió 93 ezer jogosulatlan úthasználat volt 2024-ben, vagyis ennyi esetben szabtak ki pótdíjakat. A bliccelők többsége (59 százalék) külföldi felségjelzésű autós volt.

Mivel a pótdíjaknál az a szabály, hogy ha 60 napon belül fizeti be az autós, akkor csak az alappótdíjat kell kicsengetnie (ez tavaly január óta 21.830 forint, szeptembertől pedig 25.770 forint), a 24.hu számításai szerint ha csak ezzel számolnánk, nagyjából 50 milliárd forint gyűlhetett be a kasszába. Ha viszont a bliccelő autós nem tartja a 60 napos határidőt, emelt pótdíjat köteles fizetni, az pedig már nagyságrendekkel magasabb összeg. Azt nem árulta el a NÚSZ, hogy hány emelt díjas pótdíjat fizettek be.

Ahogy arra se adtak választ, hogy a kiszabott pótdíjakból mennyi folyt be összesen. Azért nem, mert a tavalyi pótdíjak elévülési ideje 3 év.

A külföldi autók pótdíjazását egyből behajtóknak adják át, míg belföldi honosságú gépjárműveknél a NÚSZ is folytat behajtási tevékenységet, emellett a Kertész és Társai Ügyvédi Iroda és a UIB FACTOR Zrt. által nyújtott közös szolgáltatást is igénybe veszik a jogosulatlan úthasználat rendezése, a pótdíjak behajtása érdekében - írja a 24.hu. 2024-ben több mint 100 ezer eset került át belföldi behajtókhoz.

A lap azt írja, 2024-ben közbeszerzéssel választották ki az új, belföldi partnert: a Kertész és Társai Ügyvédi Iroda az UIB FACTOR Zrt.-vel közösen nyert. Előbbi vezetőjét, Kertész József Tamást régóta Mészáros Lőrinc ügyvédjeként emlegetik - emlékeztetett a 24.hu.