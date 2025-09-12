Kicsoda Tyler Robinson, a Charlie Kirk-merénylet gyanúsítottja?

Az amerikai hatóságok a 22 éves Tyler Robinsont gyanúsítják Charlie Kirk konzervatív aktivista meggyilkolásával.

A Daily Mail szerint Tyler Robinson apja 27 éve Washington megye seriffhivatalában dolgozik, anyja pedig fogyatékkal élő emberek ellátásával foglalkozik. Tylernek két kisebb fiútestvére van. A család a merénylet helyszínétől 400 kilométerre lévő Utah állambeli Washingtonban él egy hatszobás házban.

Tyler anyja az elmúlt években sok képet töltött fel a közösségi médiába a gyerekeiről. Az egyik 2017-es fotón Tyler Donald Trump-jelmezt visel Halloweenkor. Egy másik képen pedig egy M2 Browning géppuskával pózol.

Tyler a Utah Állami Egyetem ösztöndíjasa volt, de csak egy félévet töltött az egyetemen, 2021-ben. Regisztrált, párt nélküli szavazó volt, viszont az elmúlt két országos választáson nem vett részt. Korábban nem került kapcsolatba a rendőrséggel, így nincsen priusza.

Tyler Robinson Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Utah kormányzója a csütörtöki sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a merénylet után Tyler egyik családtagja kapcsolatba lépett a család egyik barátjával, aki kapcsolatba lépett a rendőrökkel, és azt mondta nekik, hogy Tyler bevallotta, vagy azt sugallta, hogy ő követte el a merényletet.

Tyler egyik családtagja később azt mondta a rendőröknek, hogy a férfi az elmúlt időszakban egyre aktívabb lett politikai szempontból. A merénylet előtt azt mondta nekik, hogy „a gyűlölettel teli” Kirk Utahba érkezik.

A kormányzó arról is beszélt, hogy egy videófelvételen beazonosították Tylert, aki szerda reggel, a merénylet előtt 4 órával egy Dodge Challenger autóban érkezett meg a merénylet helyszínének közelébe. A nyomozók a merénylet helyszínének közelében, egy erdős területen találták meg a Tyler által használt fegyvert, egy 30-06-os kaliberű Mausert, aminek a tetejére egy távcsövet szereltek. A fegyver mellett lőszereket is találtak. Az egyikbe azt vésték bele, hogy „Hé, fasiszta! Kapd el!”, egy másikba azt, hogy „Ha ezt olvasod, meleg vagy LMAO” (magyarul: röhögök), egy harmadikba pedig az olasz antifasiszta dalra utaló „Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao” feliratot.

Tyler Robinsonra nagy valószínűséggel halálbüntetést kér majd az ügyészség. Utah államban ugyanis engedélyezett ez a büntetési forma. Donald Trump amerikai elnök azt mondta, reméli, hogy a férfit halálra ítélik. Spencer Cox, Utaht republikánus kormányzója pedig szintén támogatja, hogy halálbüntetést szabjanak ki a férfira.

A konzervatív aktivista Charlie Kirköt szerdán lőtték nyakon Utah államban, egy egyetemi rendezvényen, ahol egy transz lövöldözőkre vonatkozó hallgatói kérdésre válaszolt. A 31 éves férfit kórházba szállították, de nem sokkal később meghalt.