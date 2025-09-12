Kisiklott a balassagyarmati vonat a Börzsöny lábánál

Több kocsija kisiklott a Vácról Balassagyarmatra menő reggel 7:38-as vonatnak, a baleset oka a Mávinform szerint egyelőre ismeretlen.

Fotó: Facebook / MÁVINFORM

A baleset Magyarkút megállóhelynél történt. A képek alapján a szerelvény első vagonja teljesen elhagyta a pályát egy balos kanyarban, és megdőlve félig már az árokban állt meg. A MÁV szerint az elsődleges információk szerint egy utas szenvedett könnyebb sérülést.

Az S750-es vonatok a baleset miatt csak Szokolya és Diósjenő, valamint Balassagyarmat között járnak. Vác és Berkenye között kerülővel pótlóbuszok mennek, Szokolya és Kismaros, illetve Vác között pedig csak Volánnal lehet utazni.

