Magyarország ezúttal sem vétózott, újabb fél évig érvényben maradnak az orosz oligarchák elleni uniós szankciók

Az Európai Unió Tanácsa megszavazta a több mint 2500 orosz személy ellen bevezetett uniós szankciók fél évvel történő meghosszabbítását. A döntéshez egyhangú szavazásra volt szükség, ha a magyar kormány vétózott volna, a szankciók szeptember 15-én éjfélkor megszűntek volna.

A szankciók a mostani döntéssel 2026. március 15-éig maradnak érvényben. A listáról egy személyt levettek a tagállamok, egy személyt pedig halála miatt töröltek.

Orbán és Putyin Moszkvában 2024. július 5-én Fotó: VALERY SHARIFULIN/AFP

Magyarország és Szlovákia még a héten is azzal fenyegetőzött, hogy vétózni fog, amennyiben hat orosz oligarchát nem távolítanak el a listáról. Sajtóhírek szerint Szlovákia Aliser Uszmanov és Mihail Fridman levételét kérte, Magyarország pedig Dmitrij Mazepin (a volt Forma 1-es versenyző, Nikita Mazepin apja), Petr Aven, Musa Bazsavjev és Albert Avdoljan oligarchák levételét is akarta elérni.

Az egyedi szankciós listán jelenleg több mint 2600 személy és vállalat szerepel. Olyan orosz politikusok és üzletemberek, akikről úgy ítélte meg az Európai Unió, hogy támogatták vagy elősegítették Oroszország Ukrajna elleni háborúját. A szankciókat félévente meg kell hosszabbítani, a döntéshez pedig egyhangú szavazás szükséges.