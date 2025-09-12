Négy évbe telt, mire a skót házaspár kinyomozta, ki az a vadidegen férfi az esküvői fotóikon

Michelle Wylie és férje, John 2021 novemberében keltek egybe a délnyugat-skóciai Ayrshire megyei Prestwickben, és csak akkor vették észre az azonosíthatatlan férfit sötét öltönyben, amikor később átnézték az esküvői fotókat. Családjuk és barátaik nem tudtak magyarázatot adni, és a prestwicki Carlton Hotel személyzete sem, míg egy Facebook-felhívás szintén nem hozott eredményt.

Fotó: Michelle Wylie/SWNS

Michelle-t azonban továbbra sem hagyta nyugodni a rejtély, és még az is megfordult a fejében, hogy egy őrült zaklató lehet. Végül egy népszerű skót tartalomkészítőt, Dazzát kérte meg, hogy ossza meg a fotót – és ez vezette el őket Andrew Hillhouse-hoz.

Hillhouse elmesélte, hogy időben érkezett az esküvő helyszínére, de mint később kiderült, teljesen rossz címre érkezett, és valójában egy másik ceremónián kellett volna lennie, a szomszédos Ayr városában. Mivel azonban csak a partnerét és a menyasszonyt ismerte, nem tűnt fel neki, hogy rossz helyen jár. A partnere adta meg a rossz címet is, és csak amikor kiment telefonálni, akkor döbbent rá, hogy egy másik esküvőn van.

Ezután ha nagy késéssel is, de el tudott menni az eredetileg tervezett esküvőre, majd csaknem négy évvel később egy barátja átküldte neki a közösségi médiás felhívást, így el tudta magyarázni, miért volt ott négy évvel ezelőtt.

„Sokkal könnyebb volt belógni egy esküvőre, mint gondoltam – ki-be jártam, mint egy bérgyilkos, még ha végül csak egy üveg kólát is szereztem” – mondta Andrew, aki kapcsolatba került a menyasszonnyal, Michelle-lel is – most már Facebook-ismerősök, és azóta személyesen is találkoztak. (via BBC)