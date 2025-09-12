Nemes Jeles László új filmje lesz a hivatalos magyar nevezés az Oscar-díjra

Magyarország Nemes Jeles László legújabb alkotását küldi versenybe az Oscarért: a díjra nevező bizottság úgy döntött, hogy az Árva című mozifilm képviseli Magyarországot a „nemzetközi film” kategóriában a 98. Oscar-díjkiosztón.

Az Amerikai Filmakadémia szabályzata szerint a jövő márciusban kiosztandó Oscar-díjakra a nemzetközi film kategóriában minden ország egy mozifilmet nevezhet. A hivatalos magyar Oscar-nevezésről döntő bizottság (melynek tagjai Csáky Attila producer, Káel Csaba mozgóképipari kormánybiztos, rendező-producer, Koltai Lajos operatőr-rendező, Lukácsy György dramaturg-rendező, Novák Emil operatőr-rendező, a Magyar Filmakadémia elnöke, Pesti Ákos filmgyártási szakember és Szabó Csilla dramaturg) 24 egész estés film közül választotta ki a hivatalos magyar Oscar-nevezést.

A nevezett filmek közül az Amerikai Filmakadémia tagjai választják ki majd az öt jelölt egész estés filmet, amelyek végül a legjobb nemzetközi filmnek járó Oscar-díjért kelhetnek versenyre. A jelöltek listáját 2025. január 22-én hozzák nyilvánosságra, a díjátadó pedig március 15-én lesz majd Los Angelesben.

Fotó: SZABOLCS BARAKONYI

Az Árva 1957 tavaszán, Budapesten játszódik. A 12 éves Andort édesanyja egyedül neveli, de egy nap megjelenik egy férfi, aki azt állítja, ő a háborúban eltűnt édesapja. A fiú nem hajlandó apjának tekinteni az idegent, és elhatározza, hogy bármi áron, de megmenti családját a férfitől. A film főszereplője Barabás Bojtorján, édesanyját Waskovics Andrea alakítja, mellettük Grégory Gadebois látható kiemelt szereplőként. A forgatókönyvet Nemes Jeles László rendező együtt jegyzi Clara Royer-vel. Producerei a Pioneer Pictures részéről Kemény Ildikó és Szále Ferenc, operatőre Erdély Mátyás, látványtervezője Ágh Márton, jelmeztervezője Flesch Andrea, hangmestere Zányi Tamás, vágója Politzer Péter, casting directora Zabezsinszkij Éva.

Az Árva magyar-brit-francia-német koprodukcióban készült, a Nemzeti Filmintézet, az angol BFI, a francia CNC és a német FFA támogatásával, és október 23-tól lesz látható a hazai mozikban, a Mozinet forgalmazásában.