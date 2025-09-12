Trump szerint őrizetbe vették Charlie Kirk merénylőjét

Donald Trump a Fox Newsnak adott interjújában azt mondta, nagy fokú bizonyossággal kijelentheti, hogy őrizetbe vették Charlie Kirk konzervatív aktivista merénylőjét.

Az elnök bejelentését a New York Times hatósági forrása is megerősítette. A merénylőt helyi idő szerint este 11 órakor vették őrizetbe. Nevét azonban egyelőre nem hozzák nyilvánosságra, mert még folyik a nyomozás. A Guardian forrásai szerint a merénylő a 22 éves Tyler Robinson volt.

Az amerikai elnök arról beszélt, hogy egy rendvédelmi dolgozó állítólag felismerte a lövöldözőt, és kapcsolatba lépett a férfi apjával. Ezután a merénylő apja a rendőrségre szállította a fiát. A CNN forrásai szerint a merénylő bevallotta tettét az apjának, aki aztán értesítette a hatóságokat, és őrizetbe vételéig biztonságba helyezte fiát.

Donald Trump és Charlie Kirk Fotó: JOSH EDELSON/AFP

Trump azt mondta, reméli, hogy a férfit halálra ítélik. Utah államban engedélyezett a halálbüntetés, és az elnök szerint Spencer Cox republikánus kormányzó jelezte neki, hogy támogatná a merénylő halálbüntetését.

Trump arról is beszélt, hogy nem nézte meg a merényletről készült videókat, mert nem akart a felvételek alapján emlékezni Kirkre. Felhívta viszont telefonon Kirk feleségét, aki teljesen összetört, de folytatni akarja Kirk mozgalmát, a Turning Pointot.

Az FBI Salt Lake City-i irodája csütörtökön tett közzé fotókat a férfiról, akit Kirk megölésével összefüggésben keresnek. A lakosság segítségét kérték az illető azonosításában. A képeken látható férfi farmert, sötét, hosszú ujjú, amerikai zászlót ábrázoló grafikával díszített pólót, napszemüveget és baseballsapkát visel.

Az FBI 100 ezer dolláros jutalmat ajánlott fel azoknak, akik olyan információval szolgálnak, ami a merénylő azonosításához vagy letartóztatásához vezet.

Charlie Kirköt szerdán lőtték nyakon Utah államban, egy egyetemi rendezvényen, ahol egy transz lövöldözőkre vonatkozó hallgatói kérdésre válaszolt. A 31 éves férfit kórházba szállították, de nem sokkal később meghalt. (via The Guardian)