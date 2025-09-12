Videón, ahogy Charlie Kirk feltételezett gyilkosa elmenekült a tetőről

Új videót mutattak be Utah állam tisztviselői egy sajtótájékoztatón, amelyen Charlie Kirk feltételezett gyilkosa a gyilkos lövés leadása után elmenekül a tetőről.

Beau Mason, Utah állam közbiztonsági osztályának vezetője egy térfigyelő kamera felvételét mutatta be, amelyen egy alak látható, aki az épület tetején fut, leugrik onnan, és egy erdős terület felé veszi az irányt, ahol később a hatóságok szerint találtak is egy puskát.

Utah állam kormányzója, Spencer Cox arra kérte a nyilvánosságot, hogy osszanak meg minden olyan információt, ami kapcsolatban lehet a gyanúsítottal, de azt is hozzátette, hogy az interneten jelenleg „óriási mennyiségű dezinformáció terjed” az üggyel kapcsolatban.

„Ellenfeleink erőszakot akarnak” – közölte Cox. „Vannak botjaink Oroszországból, Kínából, a világ minden tájáról, amelyek megpróbálnak dezinformációt terjeszteni és erőszakra ösztönözni. Arra biztatnám önöket, hogy hagyják figyelmen kívül ezeket, kapcsolják ki ezeket a csatornákat.”

Cox azt ígérte, hogy megtalálja a gyilkost, és közölte, hogy amellett fog érvelni, hogy halálbüntetést szabjanak ki rá.

Charlie Kirk konzervatív influenszer, aktivista, podkaszt-műsorvezető, Trump egyik legfontosabb háttérembere volt. Pályájáról itt írtunk bővebben. Kirkre egy Utah állambeli egyetemen tartott előadása közben lőttek rá szeptember 10-én, a kórházba szállítása után életét vesztette. Halálát Donald Trump jelentette be. A rendőrség azóta is nagy erőkkel keresi az elkövetőt, legutóbb az FBI négy új képet mutatott be a feltételezett gyilkosról (a nyomozásról itt számoltunk be részletesen).

The FBI continues to work alongside our law enforcement partners to seek justice in the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University on September 10, 2025. We are releasing additional photos of a person of interest. Information about this developing investigation can be found… pic.twitter.com/woZacCxYgE — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 12, 2025

via Guardian