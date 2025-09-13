Borízű hang #237 [hosszú]: Tiltsák be a magángépes vébéselejtezőket, a varázstalanodást és a savállóságot!

Zajos szakmai és közönsikert megelőzően illetve részben átfedve ezúttal élő podcastfelvételre került sor alig egy köpésnyire a 444 szerkesztőségétől, a 6szín színpadán. A szépszámú közönség ezúttal is zsúfolásig megtelt, „még a csilláron is lógtak”. A Borízű hang három Humor Haroldja szinte már megszokott módon feledhetetlen estét biztosított az arra fogékonyaknak.

Hárman, mint a humorosok.
Fotó: 444

Az alábbiakban a helyszínen készült helyszíni fölvételt hallgathatják/nézhetik.

A magas színvonalú, intellektuális humor értő fülekre talált.
Fotó: 444
  • 01:34 A hét legkomolyabb témája: Orbán Viktor repül. Össze-vissza beszélnek! Mije van Orbánnak, ami nem közpénz?
  • 06:56 Harry Potter és Orbán Viktor karrierjének hasonlóságai és különbségei. Kontrariánus tétel a varázstalanodásról és a savállásról. Haver, téged megsemmisítettek!
  • 10:42 Hogy beszélt Orbán a haverok előtt Trumpról? És Trump Orbánról?
  • 13:23 Mit nem szabad hozni Kolumbiából? Sztrájkoló drogkereső kutyák.
  • 18:03 Frakk, az LMBTQ macskák réme.
  • 22:26 Most már tényleg a Nélküled a himnusz. Sörösdoboz-szépirodalom. Tusfürdő-szépirodalom. Elvitték a rostokló Twingót.
  • 28:40 Mit jelez, hogy már megint Larry Ellison a leggazdagabb?
  • 31:45 Hallgatói kérdés: Hogy lehet ezt ép ésszel kibírni?
  • 39:16 Hallgatói kérdés: Ki álljon még át Szoboszlain kívül?
  • 42:08 Hallgatói kérdés: Magyar Péter kiiktatása.
  • 42:42 Hallgatói kérdés: Uj Péter szavazata, csak hogy igaza legyen.
  • 45:44 Hallgatói kérdés: Orbán vs. Nem Orbán vs. Kelet vs. Nyugat.
  • 50:00 Hallgatói kérdés: Mi jót tett a Fidesz?
  • 54:08 Hallgatói kérdés: Hogy lehet valaki a 444 újságírója?
  • 57:02 Hallgatói kérdés: Miért nincs ebben a műsorban profi?
  • 60:29 Hallgatói kérdés: Szeretitek ti egymást egyáltalán?
  • 62:30 Hallgatói kérdés: Legnagyobb szakmai kudarc?
  • 64:53 Hallgatói kérdés: Mi ez az urizálás?
  • 70:22 Hallgatói kérdés: Mit vegyek fel?
  • 72:16 Hallgatói kérdés: Winkler eladta a HD-t?
  • 73:40 Hallgatói kérdés: Valter indul a Touron?
  • 73:56 Hallgatói kérdés: Kajaszemét.
  • 74:40 Hallgatói kérdés: 444-es sör.
  • 76:03 Hallgatói kérdés: Színes könnyítési paletta.
  • 77:03 Hallgatói kérdés: Standup és paprika.
  • 78:48 Hallgatói kérdés: Nyugdíjas évek.
A zsúfolásig megtelt szépszámú közönség kulturáltan szórakozott.

Előfizetőink, konkrétan a Közösség és Belső Kör csomagok tulajdonosai máris hallgathatják/nézhetik az epizódot. Pár perccel rövidített, ingyenes verzió holnaptól. Fizessenek elő, hogy egyszer mi is magángéppel mehessünk meccsre!

Használati útmutatónk az előfizetős, hosszú verziók kezeléséhez mindenféle podcastalkalmazásokban.

podcast borízű hang vébéselejtező larry ellison frakk oracle harry potter varázstalanítás magánrepülőgép orbán viktor Szoboszlai Dominik