Charlie Kirk podcastje és egyetemi turnéja is folytatódik, ígéri a felesége

Csendes imával kezdte első nyilvános megszólalását Erika Kirk, két nappal azután, hogy republikánus aktivista férjét egy nyilvános rendezvényen lelőtte – a gyanú szerint – Tyler Robinson. Köszönetet mondott J. D. Vance alelnöknek és Donald Trumpnak: „Elnök úr, a férjem szerette önt. És tudta, hogy ön is szerette”.
Erika Kirk a „gonosztevőknek” azt üzente: „Fogalmuk sincs, milyen tüzet gyújtottak ebben a feleségben! Ennek az özvegynek a sírása harci kiáltásként fog visszhangozni az egész világon. Mindenkinek tudnia kell: ha eddig azt hitték, hogy a férjem küldetése nagy hatású volt, akkor fogalmuk sincs, mit szabadítottak el az egész országban és a világon.”
Charlie Kirk egyszerre volt médiasztár, mozgalomszervező, pénzfelhajtó és színfalak mögötti szürke eminenciás. Bár az egyes területeken külön-külön is sikeres volt, kivételes abban volt, hogy a nagy egészre is tudott hatni - írtuk róla portrécikkünkben. Özvegye most bejelentette, hogy a munka nem áll le: az amerikai egyetemi kampuszra szervezett turnéja ősszel és az elkövetkező években is folytatódik, ahogy a podcastja is. (BBC)
Nyakon lőtték egy Utah állambeli egyetemen, miközben éppen iskolai lövöldözésekről beszélt. Igen népszerű podkaszt-műsorvezető és trumpista aktivista volt egy befolyásos egyetemi klubhálózattal a háta mögött. Hatalmas szerepe volt Trump választási sikerében.
A férfi apja 27 éve a seriff hivatalában dolgozik.
Charlie Kirk fura politikai csodagyerekből lett médiasztár, egyetemre járás helyett fellépésekkel szórakoztatta és fokozatosan jobbosra hangolta a hallgatókat. A MAGA megkerülhetetlen alakja lett volna nagyon sokáig.