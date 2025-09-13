Csendőrhumor: Orbán újra poloskázott egy videóban

Ismétléses poént csinált a poloskázásból Orbán Viktor.

A miniszterelnök szombaton Sátoraljaújhelyen járt, a Harcosok Klubja nevű, eddig feltűnően hatástalan online trollhadseregének edzőtáborába látogatott, a videó az itteni szálláshelyén készülhetett.

A viccesnek szánt klip elején Kaminsky Fanni, Orbán közösségimédiása/sajtófőnöke hoz be egy seprűt, aztán Orbán poloskát kezd takarítani az erkélyen. A legviccesebb nem az, hogy a miniszterelnök áthallásosnak szánt mondatokat mond a poloskák (=civil aktivisták, újságírók, tiszások és mindenki, akiről feltelezik, hogy nem a Fideszre szavaz) eltakarításáról, közben szóba elegyedve egy, a képen meg nem jelenő asszonnyal is. Hanem az, hogy amikor a videót forgató Kaminsky az erkélyen az útjába kerül, Orbán egy kurta