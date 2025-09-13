Dopeman a nőverési tanácsairól: 2013-ban lehetett ilyesmiket csinálni, most nagyon érzékenyek az emberek

Lukács Miklós most indult, Versek vidáman című Youtube-sorozatának a magyar Himnuszról szóló epizódjában reagált Pityinger Dopeman László arra a 12 éves videófelvételre, ami újra meg újra előkerül, amióta a zenész Orbán Viktor és a Fidesz kampányembere lett.

Dopeman azt magyarázza VV Cristofelnek 2013-ban, hogy hová kell ütni, hogy a nő elhallgasson

A videóban Dopeman praktikus nőverési tanácsokat ad annak a Pittman Cristofelnek, aki a Való Világ ötödik évadában lett rövid ideig híres trash-bulvár szereplő. Majd ugyanolyan gyorsan el is tűnt a nyilvánosságból, miután több barátnője is azzal vádolta, hogy megverte őket. Dopeman praktikus útmutatása a következő volt:

„Ha legközelebb nőt akarsz verni, akkor testütés. Mindig testre kell ütni. Testre. Csöcs alatt bordán. (…) Hát akkor összeroskad. Egyrészt elhallgat. Elhallgat és végig tudod mondani, amit akarsz."

Lukács Miklós (balra) és Pityinger Dopeman László

Lukács most rákérdezett erre a jótanácsra, mire a MAGA-sapkát viselő Dopeman a következőt reagálta: