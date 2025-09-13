Egy motorkocsi viszontagságai

Pénteken kisiklott egy motorkocsi Magyarkútnál, a vonaton 20-an utaztak, 2 fő sérült könnyebben. Információnk szerint a pályamester már korábban jelezte, hogy baj lehet a Vác-Balassagyarmat vonalon, mégsem állították le a vonatközlekedést.

Hadházy Ákos posztjából kiderül, hogy ez már legalább a harmadik komoly incidens, amelyben ez a 117 307 számú motorkocsi részt vesz. A Lázár János tárcája alá tartozó Közlekedésbiztonsági Szervezet tavalyi jelentéséből kiderül, mi mindenen ment keresztül a derék Bzmot.

A motorkocsi fotója a 2024-es vizsgálati jelentésben

2011-ben üzemen kívül helyezték, mert porlasztócső repedés miatt a motorkocsi tűzesetet szenvedett.

2016-ban a motorkocsi alól a tengelyhajtóművet kiszerelték és megcserélték egy másik motorkocsiéval, mert az alatt többször is szolgálatképtelenséget okozott.

2024.03.07. Döntés született, hogy a motorkocsit járműjavítóba továbbítják, fővizsgára (C jelű javításra).

2024.06.04. A műhely igényelt 5 db nyomatéktámot a raktártól, melyet nem tudtak kiszolgáltatni. A járműjavítóba továbbításhoz futóképessé tették a motorkocsit, a tengelyhajtóművét egy nyomatéktámot helyettesítő, ideiglenes műszaki megoldással rögzítették. A kardánhajtást nem kötötték be.

2024.06.24. A járműreszortos kiadta a jármű futási engedélyét (4 másik járművel együtt), 80 km/h engedélyezett sebességre.

Aztán jött a baj: június 24-én a vonat kisiklott és szétszakadt.

A vonatba 2. kocsiként besorozott motorkocsi egy tengellyel, a 3. mellékkocsi két tengellyel és a 4. mellékkocsi egy tengellyel siklott. A siklott járművek a kijárati jelzőt kidöntötték, a vasúti pálya kb. 350 méter hosszban rongálódott. Az esemény következtében 13 vonat összesen 56 percet késett. A vizsgálat megállapította, hogy a két motorkocsi alá bekötött hajtott kerékpárok tengelyhajtóműveiről hiányzott az eredeti nyomatéktám, azokat ideiglenes megoldásokkal pótolták. A kisiklást megindító motorkocsin ez a helyettesítő szerkezet leszakadt, és ennek következményeként a vonat kisiklott.

Itt már szépen fel van újítva régi jó barátunk Fotó: Hegyi Zsolt/MÁV

A Közlekedésbiztonsági Szervezet ezek után arra jutott, hogy két nagy baj volt 2024-ben:

a karbantartás anyagellátó rendszere nem biztosítja a szükséges alkatrészeket, ezzel a karbantartó személyzet rákényszerül helyettesítő megoldások alkalmazására;

a jármű futási engedélyét – az utasításoknak megfelelve – úgy adták ki, hogy futásbiztonsági hiányossága volt.

A MÁV reagált a Hadházy által közzétett jelentésre: „Cáfoljuk a képviselő úr értesüléseit. A MÁV-csoport alkatrészellátása biztosított. A kérdéses szakértői vélemény megállapításait már annak elkészültekor is vitattuk, illetve cáfoltuk.”