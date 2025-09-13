Európa egyik legszárazabb régiója, mégis itt épít vízigényes szerverparkot a Facebook tulajdonosa

Spanyolországban, a Madridtól 130 kilométerre lévő Talavera de la Reina kisvárosában épít a Facebookot is tulajdonló Meta közel 200 hektáron egy nagy adatközpontot.
Ezek tulajdonképpen azokat a szervereket tartalmazó hatalmas raktárak, amiket az internetes adatok tárolására és feldolgozására, valamint a mesterséges intelligenciájuk tanítására használnak a nagy techcégek.
A szerverek hűtéshez száraz levegő, és rengeteg, évente több száz millió liter ivóvíz szükséges, ami hatalmas terhet jelent a klímaváltozással és szárazsággal amúgy is küzdő országnak.
Az adatközpontok építése ellen egy mozgalom is alakult (A felhőd kiszárítja a folyómat mozgalom), ami a helyieket próbálja felvilágosítani arról, mivel is jár egy ilyen projekt.