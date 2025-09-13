Hétvégi olvasnivalók puccsokról, kampányokról és merényletekről

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét fontosabb-érdekesebb nagyobb cikkeivel, videóival, podcastjaival. Fut éppen egy előfizetői akciónk, érdemes ránézni, és vannak mindenféle hírleveleink, azokat is ajánljuk.

Kampányhangulat

Két eléggé másmilyen helyzetben lévő párt kezdett bele a kampányba: a Fidesznek szinte végtelen erőforrásai vannak, de közben mintha döcögne valami a párt környékén, a Tisza viszont jóval szerényebb anyagi lehetőségekkel, de rengeteg önkéntesmunkával készül a következő tavaszra. A héten két cikkünk is megjelent a pártok állapotáról: Rényi Pál Dániel arról írt, hogy Orbán Viktor tavasz óta saját kezűleg irányítja újraválasztási kampányát, ami Rogán Antal hátrébb húzásával is járt, míg Bábel Vilmos a Tisza képviselői castingjáról és a terepmunkára épülő kampánytervekről írt.

A két párthoz kapcsolódva írtunk arról, hogy egyelőre Menczer Tamás tűnik az úgynevezett digitális honfoglalás nagy vesztesének, valamint hogy a Tisza hónapok óta húzódó veszprémi belharcának győztese lesz a párt alelnöke.

Fotó: Németh Dániel/444

A vasárnapi kötcsei események utórezgéseivel indult a hét: írtunk arról, hogy Orbán beszéde gátlástalan kampányt és irányváltás nélküli kormányzást vetít előre, videóriportunkban pedig többek között arról volt szó, hogy a Fidesz ugyan minden erővel igyekszik a Tisza felé terelni a megélhetési gondok keltette indulatokat, Magyar Péter viszont már egyetlen pillanatot sem akar átengedni Orbánnak. A Fidesz közben nemzeti konzultációt is bevetné a Tisza ellen, erről is kérdeztünk az eheti kormányinfón.

Orbán amúgy már a kötcsei beszéd napját is magánrepülőn kezdte, amivel kapcsolatban most éppen az az állítás, hogy ezt az állam fizette a számára. Véleménycikkünkben arról írtunk, hogy a miniszterelnök sokféle szokott lenni, de sosem viselkedik úgy, mint egy elkényeztetett kisgyerek, ezt a kérdést kivéve. Orbán folytatta a baráti podcastkörútját is, többek között arról beszélve, hogy Hatvanpusztához semmi köze, és neki nem kellemetlen az emlegetése, amivel kapcsolatban felvetettük, hogy ha megáll a miniszterelnök magyarázata, akkor itt súlyos családi drámák mehetnek a háttérben.

Ott voltunk a Nemzeti Múzeum előtt, ahol az intézmény dolgozói tiltakoztak a munkakörülményeik miatt, írtunk emellett arról, hogy megsemmisítette az uniós bíróság a Paks 2 beruházásról szóló kulcsfontosságú brüsszeli jóváhagyást, hogy 3025 milliárdra hízott a költségvetés hiánya, és hogy beragadt az infláció: augusztusban még gyorsabban nőtt a gázár, nem lassult az élelmiszer-drágulás sem.

Helyzet: van!

A friss közvélemény-kutatási adatokat látva sokan már temetik a Fideszt, pedig az orbánizmus harmincöt éve alapján indokolt az óvatosság. Kötcsei körkép és kampánykezdet: erről szólt a hétfő reggeli műsorunk, a Helyzet: van! második része.

Drónháború és merénylet

Megrongálódott orosz drón a lengyelországi Czosnowka falu közelében Fotó: Dariusz Stefaniuk/Dariusz Stefaniuk via REUTERS

A héten orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe, nemzetközi elemzők szerint nem utoljára történhetett ilyen. Emellett a helyszínen hallgattuk meg Ursula von der Leyen évértékelőjét, aki arról beszélt, hogy Európa harcban áll, interjút készítettünk Ruszlan Bortnyikkal, aki sok minden más mellett arról is beszélt, hogy Zelenszkij, Putyin, sőt Trump reputációja is sérülni fog a háború végén, és felidéztük Finnország példáját, mint egy lehetséges kifutási lehetőséget Ukrajna számára.

Donald Trump és Charlie Kirk Fotó: JOSH EDELSON/AFP

Politikai merénylet forgatta fel az Egyesült Államokat: meggyilkolták Charles Kirket, a trumpista újjobboldal meghatározó szereplőjét. Részletesen írtunk Kirk szerepéről a MAGA-birodalomban, és összeszedtünk mindent arról, amit a merénylet körülményeiről, valamint az őrizetbe vett gyanúsítottról tudni lehet.

Brazíliában 27 évre ítélték a volt elnök Bolsonarót, ezért megnéztük, mennyiben kezelték a puccskísérletet másképp az országban, mint a hasonló esetet az Egyesült Államokban. Írtunk emellett arról, hogy Venezuela partjainál ért össze az amerikaiak drog- és terrorellenes háborúja, arról, hogy nem lép fel Amerikában a világ legnagyobb latino popsztárja, mert fél, hogy beviszik a rajongóit a bevándorlásiak, és megírtuk, hogy nagy felfordulást hozott a hét Nepálban is, ahol a tüntetők a parlamentet is felgyújtották, és helikopterrel mentette a hadsereg a minisztereket.

Irodalom

Fotó: Mark Kauzlarich/REUTERS

Egy sakkozó fausti felemelkedése és egy anya, aki a polgárháború idején próbálja meg egybetartani a családját. A Nem rossz könyvekben két új regényről beszélgettünk Bartók Imrével, aki az egyiket írta, a másikat pedig fordította.