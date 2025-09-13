Hétvégi olvasnivalók puccsokról, kampányokról és merényletekről

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét fontosabb-érdekesebb nagyobb cikkeivel, videóival, podcastjaival. Fut éppen egy előfizetői akciónk, érdemes ránézni, és vannak mindenféle hírleveleink, azokat is ajánljuk.
Két eléggé másmilyen helyzetben lévő párt kezdett bele a kampányba: a Fidesznek szinte végtelen erőforrásai vannak, de közben mintha döcögne valami a párt környékén, a Tisza viszont jóval szerényebb anyagi lehetőségekkel, de rengeteg önkéntesmunkával készül a következő tavaszra. A héten két cikkünk is megjelent a pártok állapotáról: Rényi Pál Dániel arról írt, hogy Orbán Viktor tavasz óta saját kezűleg irányítja újraválasztási kampányát, ami Rogán Antal hátrébb húzásával is járt, míg Bábel Vilmos a Tisza képviselői castingjáról és a terepmunkára épülő kampánytervekről írt.
A két párthoz kapcsolódva írtunk arról, hogy egyelőre Menczer Tamás tűnik az úgynevezett digitális honfoglalás nagy vesztesének, valamint hogy a Tisza hónapok óta húzódó veszprémi belharcának győztese lesz a párt alelnöke.
A vasárnapi kötcsei események utórezgéseivel indult a hét: írtunk arról, hogy Orbán beszéde gátlástalan kampányt és irányváltás nélküli kormányzást vetít előre, videóriportunkban pedig többek között arról volt szó, hogy a Fidesz ugyan minden erővel igyekszik a Tisza felé terelni a megélhetési gondok keltette indulatokat, Magyar Péter viszont már egyetlen pillanatot sem akar átengedni Orbánnak. A Fidesz közben nemzeti konzultációt is bevetné a Tisza ellen, erről is kérdeztünk az eheti kormányinfón.
Orbán amúgy már a kötcsei beszéd napját is magánrepülőn kezdte, amivel kapcsolatban most éppen az az állítás, hogy ezt az állam fizette a számára. Véleménycikkünkben arról írtunk, hogy a miniszterelnök sokféle szokott lenni, de sosem viselkedik úgy, mint egy elkényeztetett kisgyerek, ezt a kérdést kivéve. Orbán folytatta a baráti podcastkörútját is, többek között arról beszélve, hogy Hatvanpusztához semmi köze, és neki nem kellemetlen az emlegetése, amivel kapcsolatban felvetettük, hogy ha megáll a miniszterelnök magyarázata, akkor itt súlyos családi drámák mehetnek a háttérben.
Ott voltunk a Nemzeti Múzeum előtt, ahol az intézmény dolgozói tiltakoztak a munkakörülményeik miatt, írtunk emellett arról, hogy megsemmisítette az uniós bíróság a Paks 2 beruházásról szóló kulcsfontosságú brüsszeli jóváhagyást, hogy 3025 milliárdra hízott a költségvetés hiánya, és hogy beragadt az infláció: augusztusban még gyorsabban nőtt a gázár, nem lassult az élelmiszer-drágulás sem.
A friss közvélemény-kutatási adatokat látva sokan már temetik a Fideszt, pedig az orbánizmus harmincöt éve alapján indokolt az óvatosság. Kötcsei körkép és kampánykezdet: erről szólt a hétfő reggeli műsorunk, a Helyzet: van! második része.
A héten orosz drónok hatoltak be Lengyelország légterébe, nemzetközi elemzők szerint nem utoljára történhetett ilyen. Emellett a helyszínen hallgattuk meg Ursula von der Leyen évértékelőjét, aki arról beszélt, hogy Európa harcban áll, interjút készítettünk Ruszlan Bortnyikkal, aki sok minden más mellett arról is beszélt, hogy Zelenszkij, Putyin, sőt Trump reputációja is sérülni fog a háború végén, és felidéztük Finnország példáját, mint egy lehetséges kifutási lehetőséget Ukrajna számára.
Politikai merénylet forgatta fel az Egyesült Államokat: meggyilkolták Charles Kirket, a trumpista újjobboldal meghatározó szereplőjét. Részletesen írtunk Kirk szerepéről a MAGA-birodalomban, és összeszedtünk mindent arról, amit a merénylet körülményeiről, valamint az őrizetbe vett gyanúsítottról tudni lehet.
Brazíliában 27 évre ítélték a volt elnök Bolsonarót, ezért megnéztük, mennyiben kezelték a puccskísérletet másképp az országban, mint a hasonló esetet az Egyesült Államokban. Írtunk emellett arról, hogy Venezuela partjainál ért össze az amerikaiak drog- és terrorellenes háborúja, arról, hogy nem lép fel Amerikában a világ legnagyobb latino popsztárja, mert fél, hogy beviszik a rajongóit a bevándorlásiak, és megírtuk, hogy nagy felfordulást hozott a hét Nepálban is, ahol a tüntetők a parlamentet is felgyújtották, és helikopterrel mentette a hadsereg a minisztereket.
Egy sakkozó fausti felemelkedése és egy anya, aki a polgárháború idején próbálja meg egybetartani a családját. A Nem rossz könyvekben két új regényről beszélgettünk Bartók Imrével, aki az egyiket írta, a másikat pedig fordította.
Ez már nem a narratívák háborúja; minden napot egyenként kell megnyerni, mondják az Fidesz-kampány ismerői. Orbán Viktor, hogy esélyesnek láttassa magát, nyíltan taktikázik. Orbán Balázs war roomot épít, Varga Juditot győzködik, Gulyás Gergelyt félreállítják – és mintha múlna a varázs. Fidesz-tájkép csata előtt.
Két fordulóban castingolják a lehetséges jelölteket, és párhuzamosan a kampánymenedzsereiket. A Tiszában szinte mindenki ingyen dolgozik, néha a legnagyobb titokban. „Mindenhol ott leszünk, minden házba be fogunk kopogni.”
Pár hónapja még úgy tűnt, ő vezeti majd a harcosokat egészen a választásig. A Digitális Polgári Körök kora viszont maga alá temette.
Forsthoffer Ágnes tavaly már elindult az önkormányzati választáson képviselő-jelöltként, de a képviselői munka helyett a feltörekvő Tisza Párt Veszprém megyei belharcát vívta meg.
Minden állami eszköz fel lesz használva a párt érdekében, minden választó célzottan meg lesz vásárolva, minden fideszes szemmel lesz tartva. Oroszországtól való eltávolodás, vagy a nagy rendszerek modernizálása, na, az viszont nem pálya.
Egy évvel azután, hogy Orbán Viktor meghirdette a szerénység, alázat, munka hármas jelszót, a miniszterelnök már a kötcsei piknik napját is magánrepülőn kezdte. A Fidesz minden erővel igyekszik a Tisza felé terelni a megélhetési gondok keltette indulatokat, Magyar Péter viszont már egyetlen pillanatot sem akar átengedni Orbánnak.
Orbán Viktor újabb magánrepülős útja mellett arról is kérdeztük Gulyás Gergelyt, hogyan lehet a közpénzből folytatott nemzeti konzultáció a fideszes mozgósítás része. A miniszter szerint helyes az állampolgárokat megkérdezni az adóügyekről, Orbán pedig úgy utazik meccsre, mint más országok vezetői.
Az adófizetők állják a számlát, amikor a miniszterelnök repülővel megy meccsre.
Orbán sokféle szokott lenni, de sosem viselkedik úgy, mint egy elkényeztetett kisgyerek, ezt a kérdést kivéve. A magyar közélet első Repülőse egy lakásbetörésekben utazó öregasszony volt, a második egy hatvanas férfi testében lakó tízéves.
Orbán szerint olyat nem csinálhatnak, hogy egy ellenzéki párt valamelyik javaslatáról indítsanak konzultációt.
Hogy van az, hogy valaki ennyire kihagyja élete fő művéből a saját fiát? Elviseli-e egy házasság azt, hogy a feleségnek éveken át titkolóznia kell a férj előtt? Mindenki közügyként ismeri Hatvanpusztát, pedig a személyes dráma legalább ennyire fontos szál benne.
Működésképtelenség határán a közgyűjtemény, a bérek az Orbán-hívő elnök szerint is gyalázatosak, a dolgozók szerint párbeszéd sincs. Mit mond Demeter Szilárd működéséről és a Fidesz kultúrpolitikájáról a szétzüllesztett Nemzeti állapota?
Ausztria támadta meg azt a 2017-es brüsszeli döntést, amely a Magyarország által a Paks 2 atomerőműnek nyújtott támogatást. Az uniós bíróság szerint vizsgálni kellett volna, hogy az oroszoknak adott magyar állami támogatás megfelel-e az uniós közbeszerzési szabályoknak.
Hiába jött 311 milliárd forintnyi uniós pénz Magyarországra augusztusban, a kormánynak sikerült még így is összehoznia egy 239 milliárdos hiányt.
Az éves infláció 4,3 százalékos volt, a gázár több mint 23 százalékkal nőtt. Az árszint lényegében megegyezett a júliusival.
A friss közvélemény-kutatási adatokat látva sokan már temetik a Fideszt, pedig az orbánizmus harmincöt éve alapján indokolt az óvatosság. Kötcsei körkép és kampánykezdet – Helyzet: van!, 2. rész, a stúdióban Ács Dániel és Rényi Pál Dániel.
A lengyelek és nyugati vezetők szerint szervezett orosz provokáció történt, az oroszok tagadnak. A dróntámadásnak még úgy is nagyon súlyos politikai következményei lehetnek, ha az nem szándékos volt. Napirenden a NATO 4. cikkely élesítése.
Putyin nemcsak teszteli a védelmet, de figyelmeztethetett is az akcióval, és a NATO még láthatóan nincs felkészülve a drónhadviselésre. De tovább merészkednek-e az európai NATO-tagállamok a szigorú nyilatkozatokon? Az első nemzetközi elemzések a lengyel légtérben lelőtt drónokról.
Az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédében határozottan kiállt Ukrajna mellett, óvatos lépéseket jelentett be Gázával kapcsolatban, gazdasági kérdésekben pedig a bal- és a jobboldalnak is tett gesztusokat.
Az ukrán politikai elitnek személyes biztonsági garanciákra is szüksége van, mondta a 444-nek Ruszlan Bortnyik. Az Ukrajnai Politikai Intézet igazgatója szerint egy békekötésről szóló dokumentumot nemcsak Putyinnak és Zelenszkijnek, hanem Trumpnak is alá kell majd írnia.
A finn példa újra és újra előkerül az ukrajnai háború kitörése óta. Legutóbb a Trumppal szoros viszonyt ápoló, de Orbánnal ellenséges finn elnök mondta, hogy ők 1944-ben megtalálták a megoldást. Hajlandók lennének az ukránok megfizetni a finlandizáció árát?
Charlie Kirk fura politikai csodagyerekből lett médiasztár, egyetemre járás helyett fellépésekkel szórakoztatta és fokozatosan jobbosra hangolta a hallgatókat. A MAGA megkerülhetetlen alakja lett volna nagyon sokáig.
Egyelőre az ipari kamerák felvételei, és a helyszínen készült mobilos felvételek adnak támpontot a nyomozóknak a Charlie Kirk-merénylet elkövetőjének elleni nyomozásban. Az elkövetőt továbbra is nagy erőkkel keresik.
A férfi apja 27 éve a seriff hivatalában dolgozik.
2023 január 8-án az történt Brazíliavárosban, ami szinte napra pontosan három évvel korábban Washingtonban. Az amerikaira kísértetiesen hasonlító brazil intézményrendszer azonban nem csak egy elfuserált puccskísérlet közkatonáit állította bíróság elé, hanem a főkolomposokat is.
Az amerikaiak kilőttek egy csónakot, amin szerintük egy Trump által terrorszervezetnek minősített drogkartell szállított kábítószert. A venezuelai diktatúrának végső soron ez jól jön, az amerikaiknak pedig a nagyon rövid távú dicsőségen túl talán semmi hasznuk nem lesz belőle. Latin-Amerika viszont megszenvedheti a megújuló amerikai fegyveres beavatkozásokat.
Bad Bunny manapság a világ egyik legnépszerűbb előadója, mégis kihagyja a friss turnéjából az Egyesült Államokat, mert félti közönségét az ICE razziáitól. Pedig Trump a megválasztásakor azt ígérte, a bűnözőkkel szemben lép majd fel, de már az is elég a gyanúhoz, ha valaki spanyolul beszél. Mindez úgy, hogy tavaly minden eddiginél több latino szavazott a republikánusokra.
A tüntetéseket a közösségi média lekapcsolása váltotta ki, de messze nem azért a legdühösebbek a nepáli fiatalok. Politikusok luxuséletet élő gyerekei, kilátástalan gazdasági helyzet és az éleslőszerrel támadó rendőrség is fűti az elmúlt napok zavargásait.
Egy sakkozó fausti felemelkedése és egy anya, aki a polgárháború idején próbálja meg egybetartani a családját. A Nem rossz könyvekben két új regényről beszélgetünk Bartók Imrével, aki az egyiket írta, a másikat pedig fordította.