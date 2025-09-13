Közel ezer aláírásnál jár a Bem mozi törzsvendégeinek petíciója a korábbi nyitva tartás visszaállításáért

444-es pódiumbeszélgetés a Bem színpadon, a téma: jó ötlet-e megölni egy egészséges zsiráfort majd gyerekek szeme láttára felboncolni. Fotó: Kristóf Balázs

Cikkünk élesítésekor ezer aláírás táján jár az a petíció, amit Budapest egyik legnépszerűbb kulturális szórakozóhelye, a Bem mozi törzsvendégei indítottak azért, hogy a hely újra nyitva lehessen este 11 után is.

Az eset előzménye, hogy miután a Margit körúton az utóbbi években önkormányzati kezdeményezésre kialakult új kulturális és szórakozónegyedben megjelent a profi vendéglátósok érdekeltségébe tartozó Dugattyús nevű, kiglancolt kocsma, a helyhatóság a környék kulturálsi profiljának megőrzésére hivatkozva korlátozó rendeletet hozott. Ez elvileg arra szolgált volna, hogy a környék ne váljon a pesti mulatónegyedhez hasonlóvá, hanem őrizze meg kultúrjellegét. A rendeletbe ehhez képest olyen feltételek kerültek bele, hogy a Dugattyús továbbra is nyitva tarthatott 11 után, olyan kultúrközpontok, mint a Manyi, viszont nem. A Bem mozi mégcsak nem is része ennek az új Margit-negyednek, igazi régi bútordarab, mégis belekerültek a szórásba. Később több érintett hely is megkapta a lehetőséget a korai záróra elkerülésére, a legrégebben bizonyító kultúrhelyszín, a Bem viszont még nem, emiatt indult a petíció.

Aminek a szövege az elején meg is jegyzik, hogy

„A jelenlegi, differenciálatlan szabályozás a Bem Mozit is ugyanazon megítélés alá helyezi, mint azokat a vendéglátóhelyeket, amelyek egyáltalán nem vagy nem mindennapos rendszerességgel intézményszerűen kínálnak kulturális programokat."

A mozi-kocsma-kultúrház vendégei főleg azt fájlalják, hogy

„A moziban zajló filmvetítésekhez szorosan kapcsolódik a közösségi beszélgetés igénye: a nézők szeretnék megosztani és megbeszélni a látottakat. A jelenlegi szabályozás azonban ezt ellehetetleníti, hiszen az utolsó vetítés után mindenki kénytelen azonnal távozni."

Disclaimer: a 444 szerkesztősége sokáig a Bem épületében működött és több remek eseményt is szerveztünk oda.