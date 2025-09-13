Lezárták a lublini repteret, riadóztatták a vadászgépeket

A közös lengyelországi akcióban résztvevő francia Rafale vadászbombázó egy lengyel támaszponton. Fotó: -/AFP

Lengyel és szövetséges NATO-gépek szálltak fel szombaton délután Lengyelországban, miközben lezárták a lublini repülőteret - jelenti a Reuters. Az akcó hivatalos oka a lengyel légtér védelme, mivel a szomszédos ukrán trerületeket orosz dróntámadás fenyegeti. A lengyel hadsereg hivatalos közlése szerint a repülkőkötelék megelőző jellegű akcióban vett részt a fenyegetett területek közelében élő lengyel lakosság védelme érdekében.

A közleménbyekben nem esett szó arról, hogy bárki megsértette volna a lengyel légteret.