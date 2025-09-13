Összeütközött két autó a Győr ralin

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A Győr rali második gyorsasági szakaszán súlyos baleset történt szombat délután, írja a Kisalföld.

A bakonyi kisgyónbányai gyorsasági szakasz célja után összeütközött két versenyautó, amik négy embert sodortak el.

Hárman könnyebben, hárman súlyosan sérültek meg. A sérültek között versenybírók is vannak.

Forrás: Bodogán Motorsport

Tavaly márciusban az Esztergom–Nyerges ralin sodródott le egy autó az útról, öten vesztették életüket.

belföld bakony rali ralibaleset rally győr
Kapcsolódó cikkek

Befejeződött, de még mindig titkos az öt halálos áldozattal járó lábatlani ralibaleset vizsgálata

Szujó Zoltán szövetségi elnök szerint az A-licencek felülvizsgálatának, a Biztonsági Bizottság megerősítésének, a soron kívüli oktatásoknak nincs közük a tragédiához. A raliszakág-vezető és a sportbírói bizottság elnöke azért mondott le, mert „belefáradtak a szövetség szemléletváltással járó konfliktusaiba”.

Tóth-Szenesi Attila
sport