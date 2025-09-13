Összeütközött két autó a Győr ralin

A Győr rali második gyorsasági szakaszán súlyos baleset történt szombat délután, írja a Kisalföld.
A bakonyi kisgyónbányai gyorsasági szakasz célja után összeütközött két versenyautó, amik négy embert sodortak el.
Hárman könnyebben, hárman súlyosan sérültek meg. A sérültek között versenybírók is vannak.
Tavaly márciusban az Esztergom–Nyerges ralin sodródott le egy autó az útról, öten vesztették életüket.
Szujó Zoltán szövetségi elnök szerint az A-licencek felülvizsgálatának, a Biztonsági Bizottság megerősítésének, a soron kívüli oktatásoknak nincs közük a tragédiához. A raliszakág-vezető és a sportbírói bizottság elnöke azért mondott le, mert „belefáradtak a szövetség szemléletváltással járó konfliktusaiba”.