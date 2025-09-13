Románia is riadóztatta légierejét dróntámadás miatt

Lengyelország mellett Románia is riadóztatta légierejét szombaton, miután egy minden bizonnyal orosz drón megsértette az ország légterét, írja a Reuters.
Oroszország az ukrán infrastruktúrát támadta eközben.
A NATO-tag Romániának 650 kilométer hosszú közös határszakasza van Ukrajnával. Nem ez az első alkalom, hogy Romániába tévednek orosz drónok.
A románok most két F-16-ost riasztottak, azonosították a drónt a román légtérben, követték, majd Chilia Veche falutól 20 kilométerre délnyugatra eltűnt a radarokról. A drón nem jelentett közvetlen veszélyt a lakosságra.
A NATO pénteken jelentette be, hogy megerősíti keleti szárnyának védelmét, miután orosz dróntámadás érte Lengyelországot. A lengyel légierő több drónt lelőtt, ilyen eset korábban nem volt.
Egyelőre nincs hír orosz légtérsértésről, a lengyel hadsereg hivatalos közlése szerint a repülkőkötelék megelőző jellegű akcióban vett részt.
Putyin nemcsak teszteli a védelmet, de figyelmeztethetett is az akcióval, és a NATO még láthatóan nincs felkészülve a drónhadviselésre. De tovább merészkednek-e az európai NATO-tagállamok a szigorú nyilatkozatokon? Az első nemzetközi elemzések a lengyel légtérben lelőtt drónokról.