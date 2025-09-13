Szétmarcangolta egy medve egy férfi arcát Maros megyében

A Fővárosi Állat- és Növénykert egyik barnamedvéje 2015. február 2-án Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Újabb medvetámadás Erdélyben: szombaton délelőtt a Maros megyei Erdődubiste és Görgényhodák között, egy mezőgazdasági táblában támadott meg egy medve egy éppen ott dolgozó 66 éves férfit. Bár a férfi súlyosan megsérült a fején, a saját lábán ment be a faluba és hívta a segéylszámot. A támadás következtében az arca részben eltorzult – írja közleményében a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség. A mentőorvosok a helyszínen ellátták az áldozatot és stabilizálták az állapotát, majd a Marosvásárhelyi Sürgősségi Kórházba szállították.

A Maros megyei rendőrség arról is tájékoztatott, hogy a csendőrök és a Maros megyei vadászegyesület és a helyi önkormányzat illetékesei is kiszálltak a helyszínre, hogy felkutassák, hova menekült a támadó nagyvad.