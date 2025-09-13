Újabb török ellenzéki politikust vettek őrizetbe

Hasan Mutlu

Szombat hajnalban 47 másik gyanúsítottal együtt őrizetbe vették Hasan Mutlut, Isztambul Bayrampasa nevű kerületének polgármesterét megvesztegetés, sikkasztás és csalás gyanújával. Mutlu az ellenzéki Republikánus Néppárt (CHP) politikusa. Több helyettesét is őrizetbe vették a szerintük koholt korrupciós ügyben. “Ez politikai akció és alaptalan rágalmazás” - írta ki az érintett az X-re.

Mutlu letartóztatása része annak a megfélemlítő akciósorozatnbak, amivel Erdogan elnök el akarja lehetetleníteni a fővárosban különösen népszerű szocdem ellenzéki pártot, a CHP-t. Ennek a pártnak a tagja ugyanis az idén márciusban lefogott isztambuli főpolgármester, Ekrem Imamoglu és az augusztusban letartóztatott Inan Güney, Beyoglu kerület polgármestere is. A hatalom mindhármuk esetében azt a módzser talkalmazta, hogy gazdasági bűncselekményekkel vádolták meg őket, amiket Imamoglu esetében a terrorzmus támogatásának vádja egészített ki.