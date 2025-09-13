Utah kormányzója a gyilkos üldözése közben végig azért imádkozott, hogy külföldi legyen az illető

Spencer Cox, Utah republikánus kormányzója beszél Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Charlie Kirk meggyilkolásának az utórezgései is sokkolóak. Az elfogását bejelentő sajtótájékoztatón Spencer Cox, Utah állam republikánus kormányzója láthatóan megrendülve, a sírás határán járva, az őszinterség pillanatában bevallotta, hogy mi volt az, amiért a gyilkos üldözésének másfél napja alatt folyamatosan imádkozott. Béke? Szeretet? Megbocsátás? Egyik sem. Cox végig azért fohászkodott, hogy a tettes ne utah-i legyen, hanem vagy más állambeli vagy külföldi. Vagyis migráns. Nem jött be, a tettes egy vallásos nevelést kapott, republikánus családból származó, Utah-ben született, 22 éves fiatal férfi.

Érdemes figyelni Kash Patel FBI-igazgató arcát, miközben Cox arról beszél, hogy jöhetett volna más országból a merénylő.