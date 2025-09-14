A mobiltelefon-szolgáltatás korlátozását fontolgatja Ukrajna az orosz drónok miatt

Ukrajna szándékosan ronthatja a mobilkommunikáció minőségét az orosz dróntámadások idején, hogy megakadályozza, hogy az oroszok a hálózatokat használják a csapások összehangolására – közölte Andrij Hnatov, az ukrán vezérkar főnöke. Így az orosz pilóta nélküli légi járműveken használt modemek nem tudnák elérni az ukrán szolgáltatók internetes hálózatát – írja a Reuters.

Fotó: YURIY DYACHYSHYN/AFP

Három és fél évvel a háború kezdete után Oroszország az utóbbi hónapokban fokozta a dróntámadásait Ukrajna ellen: fejlesztette a technológiáját, és növelte a bevetett drónok számát, hogy minél nagyobb károkat okozzon stratégiai célpontokban és a kulcsfontosságú infrastruktúrában. Hnatov az ukrán Novyny Live videócsatornának azt nyilatkozta:

„Ez nem a mobilkommunikáció teljes leállítása, hanem bizonyos területeken a minőség korlátozása – például a 4G- és 5G-szolgáltatás korlátozása.”

A helyi sajtó beszámolói szerint a nagy sebességű mobilinternet lekapcsolása logikus lépés lehet az ellen a dróntípus ellen, ami kamerával van felszerelve, és a képtovábbításhoz 4G-kapcsolatot igényel.

Oroszország a háború során már eddig is rendszeresen rendelte el a mobilinternet leállítását, hogy akadályozza az ukrán dróntámadásokat, így a rendszeres mobilinternetes leállások oroszok milliói számára váltak az új normává. Bár a hatóságok ezeket a helyi kimaradásokat általában az ukrán dróntámadásokkal magyarázzák, időzítésük és időtartamuk gyakran nem esik egybe valós támadásokkal – írja a Meduza.

Oroszországban inkább egyfajta biztonsági intézkedésként használják már a korlátozást, ezzel megelőzve bármilyen kellemetlenséget a putyini rezsim számára, mint például Moszkva győzelem napi ünnepségein vagy a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon.