Airplane Hungary – így szoktuk meg Orbán magángépezéseit

„2014. július 8-án tucatnyi magánrepülőgép landolt egymás után a São Paulo-Guarulhos nemzetközi repülőtér kisgépes terminálján. A világ minden pontjáról érkeztek vendégek a brazíliai világbajnokság második elődöntőjére: Argentína Hollandia ellen a 63 ezres Arena Corinthians gyepén.
Az OTP Bank Falcon 900-asa várakozott legtovább a betonkifutón, mígnem a diplomatajáratok fogadására fenntartott terminálra irányították át. A Falcon utasai, köztük Csányi Sándor MLSZ-elnök és első számú vendége, Orbán Viktor miniszterelnök nem értették, miért nem engedik őket kiszállni a maratoni repülőút után. Egy idő után arra lettek fi gyelmesek, hogy egyenruhások sorakoznak fel, és katonai tiszteletadáshoz készülődnek a gondosan elkerített kifutórészen.
Orbán a lelátón sosem beszél politikáról, pláne üzleti ügyekről, és külföldi meccsek idején kerüli a diplomáciai kötelezettségeket is. A 2014-es világbajnokságra Csányi vendégeként utazott, hogy ne kelljen részt vennie semmilyen protokolláris eseményen. Még a terrorelhárítás sem kísérte el Brazíliába. Valahogy azonban kitudódott a dolog, és São Paulo szövetségi állam meg is adta a miniszterelnöknek járó tiszteletet.
Orbán egyáltalán nem készült hivatalos programra. A meccsekre tartó repülőutakon leginkább ultizással üti agyon az időt. Ilyenkor az öltözéke is lazább annál, mint amiben a nyilvánosság előtt – pláne nemzetközi színtéren – mutatkozni szokott, leggyakrabban sima inget visel, kigombolva, zakót is csak akkor, ha hűvösebb van.
A São Pauló-i reptéren a miniszterelnök hirtelen kész helyzettel szembesült; nem volt boldog. Direkt úgy szerveztette az utat, hogy ne kelljen ilyesmikkel szenvednie, erre juszt kigurítják elé a vörös szőnyeget. Türelmet kellett kérni a fogadó delegációtól, amíg elővarázsol valami vállalható öltözetet. A nyakkendő, az öltönynadrág és az öltöny idővel előkerült, de öltönyzoknit az istennek sem sikerült találni, úgyhogy maradt a sportos, utazós változat. Orbán meg is jegyezte, csúnya balhé lenne belőle, ha a felesége megtudná, hogy így jelenik meg egy reprezentatív eseményen.”
Így kezdődik Rényi Pál Dániel könyvének, a Győzelmi kényszernek az egyik fejezete. (Az Orbán Viktor futballőrületéről és hatalommánijáról szóló kötet megvásárolható a 444 Shopban.) Ez az egyik legbensőségesebb történet a kormányfő magánrepülős utazásairól (ha nem számítjuk ide azt, amikor az amerikai nagykövettel alsóneműre vetkőzve dumált a miniszterelnöki különgépen, amit egyébként nem kormánygépnek vettek, gyakorlatilag mégis az lett, sőt annál is több).
Orbán Viktor ugyanis – miközben a plebejus népvezért alakítja, és a kormánygépes utazásaiból is lettek már bonyodalmak – igyekszik a lehető legnagyobb titokban magángéppel külföldre utazva űzni a hobbijait. Miután ez most sokadjára is félreértéseket szült, érdemes felidézni, mikor mivel magyarázták a miniszterelnök magángépes (privát) útjait.
Az Unitas összetartására, amit Nagy Andor bécsi nagykövet hívott össze, hivatalos volt a miniszterelnök is, de a prágai uniós csúcs közbeszólt.
Naggyűlések, fanatizmus, mozgalmi szólamok - Berlusconi volt a '90-es évek populista előfutára, Orbán pedig az első tanítvány. Két futballőrült barátságnak kezdetei.
A New York Times portrécikkéből csodálatos részletek derülnek ki David Cornstein és a magyar kormány kapcsolatáról.
Hadházy két minisztériumról is lepattant, amikor arról érdeklődött, mennyibe került az Egyiptomból hazafelé tartó kormányzati gépnek, hogy a magánprogramjára tartó Orbánt kitette Olaszországban.
A friss közvélemény-kutatási adatokat látva sokan már temetik a Fideszt, pedig az orbánizmus harmincöt éve alapján indokolt az óvatosság. Kötcsei körkép és kampánykezdet – Helyzet: van!, 2. rész, a stúdióban Ács Dániel és Rényi Pál Dániel.
60 százalékkal több, mint a megelőző másfél évben.
Orbán Viktor újabb magánrepülős útja mellett arról is kérdeztük Gulyás Gergelyt, hogyan lehet a közpénzből folytatott nemzeti konzultáció a fideszes mozgósítás része. A miniszter szerint helyes az állampolgárokat megkérdezni az adóügyekről, Orbán pedig úgy utazik meccsre, mint más országok vezetői.
Orbán sokféle szokott lenni, de sosem viselkedik úgy, mint egy elkényeztetett kisgyerek, ezt a kérdést kivéve. A magyar közélet első Repülőse egy lakásbetörésekben utazó öregasszony volt, a második egy hatvanas férfi testében lakó tízéves.
A kancelláriaminiszter szerint a Vidi-járat egy-egy útja töredéke a képviselői fizetésnek, ezért nem kell bevallani. A miniszterelnök sajtósa viszont arról beszélt, hogy az utak rendszeresek.
Az adófizetők állják a számlát, amikor a miniszterelnök repülővel megy meccsre.
Orbán szerint olyat nem csinálhatnak, hogy egy ellenzéki párt valamelyik javaslatáról indítsanak konzultációt.
„Harminc éve mindig így mentem, és a jövő héten is így fogok utazni. Nem értem, miért lett ebből slágertéma.” Orbán keményen beleállt a magánrepülő-témába, az őt kérdező képviselőnek pedig azt mondta: mormolja magában, hogy hajrá, magyarok.
Miért zötykölődjön 8-10 órát, ha másfél órán belül is odaérhet Brač szigetére, nem igaz?
Az OTP vezérét nem foglalkoztatja, hogy egyes listák szerint Mészáros Lőrinc már gazdagabb nála.
Vagyonnyilatkozata szerint nincs is annyi pénze, amennyibe a tavalyi meccsnézései kerültek volna.
A 444 levelet kapott a cégtől, miután megírtuk, a miniszterelnök lánya a 4iG elnökével közösen utazott egy OTP-s magángépen a Maldív-szigetekre.
A repülő ugyanolyan típusú, mint a honvédség két meglévő gépe, csak luxuskivitelben.
Nagy Márton-i magasságokba nem emelkedtek, de azért más minisztereknél is megszaladt néha a büdzsé.
Orbán a Békemeneten azt mondta, senki sem pihenhet, mert élet-halál kérdésről van szó, legfontosabb minisztere mégis egy londoni luxusszállodában töltötte a szombat éjszakát. Megkérdeztük Rogán Antaltól azt is, hogy húzatott-e ki adatokat a Völner–Schadl-ügy nyomozati anyagaiból, ahogy Varga Judit mondta. A miniszter a Hyde Parkban interjút ígért a 444-nek a választás utáni napokra.
Tavaly nyár óta 22-szer repült a külügyminiszter egy olyan privátjettel, amilyennel a kuvaiti királyi család is utazik.
Még 2020-ban, amikor a külügyminiszter Kambodzsából Thaiföldre látogatott, de haza kellett jönnie, mert pozitív lett a koronavírustesztje.
Eddig lehetett követni, hogy a gép, amelyen Mészáros Lőrinc és Orbán Viktor is utazott már, egy hónap alatt hányszor jár Dubajban vagy a Maldív-szigeteken a járvány közepén.
Az biztos, hogy a legendás osztrák magángép, a rendre a magyar potentátok tartózkodási helyének közelében felbukkanó OE-LEM csütörtök délután háromkor Budapestről Podgoricába ment.
Tegnap például valaki megjárta magát Toszkánában.
A képviselő szerint a leggazdagabb magyar Felcsútról 3 óra alatt ért volna le bármelyik Mercedesével, így viszont spórolhatott egy órát.
Másnap már repült is haza. A túrája óta nyeretlen a Felcsút.
Az összeg jóval nagyobb, mint ahogy elsőre sejtettük volna: majdnem egyévi átlagos tanári fizetésről van szó.
Gulyás Gergely szerint a miniszterelnök beosztottai a saját pénzükből fizették a magánrepülős utazásukat azért, hogy az Adrián a főnökükkel dolgozzanak. Azt is megkérdeztük, mi kellene ahhoz, hogy Szijjártó miniszter panaszt tegyen Lavrov miniszternél.
A területfejlesztési miniszter szerint szükség lenne „vármegyénként, régiónként egy-egy légikikötőre”.
Már az Economist is kikelt a magánrepülők terjedése miatt, amihez ráadásul sokszor indokolatlan adókedvezmények is járnak.