Akár jégesőt és viharos széllökéseket is hozhat a hidegfront

A hajnali órákban nyugat felől egy hidegfront érkezett, ami miatt vasárnap zivatarok, eső, jégeső és erős szelek várhatók – írja előrejelzésében a HungaroMet.
A déli óráktól újabb hullámban alakulhatnak ki zivatarok, nagyobb valószínűséggel az ország déli felén, ezek környezetében intenzív csapadék (20–30 milliméter, esetleg ennél is több), kisebb méretű jég, illetve viharos széllökés (60–70 kilométer/óra) fordulhat elő. Vasárnap éjfélig területi átlagban helyenként a 20 millimétert is meghaladhatja a lehulló csapadék mennyisége, valamint ismétlődő záporokból, zivatarokból egy-egy helyen akár 40 milliméter feletti értékek is összegyűlhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb idő lehet, míg délen, délkeleten 25 fok sem kizárt. Késő estére 13 és 18 fok közé hűl le a levegő.