Lázár: Dubajozó hülyegyerekek, luxizó kullancsok és teljesítmény nélküli politikai celebek rontották a hitelünket

„Elmúlt 15 esztendőről: több volt a jó, mint a rossz, de természetesen hoztunk néhány hibás döntést. Elfelejtettük, hogy nem elég fideszesnek lenni, jónak is kell lenni. Áruló focifeleségek, dubajozó hülyegyerekek, luxizó kullancsok és teljesítmény nélküli politikai celebek rontották a hitelünket” – mondta a Facebookra feltöltött videó alapján Lázár János a Harcosok Klubja sátoraljaújhelyi táborában.

Az „áruló focifeleségekkel” egyértelműen Magyar Péterre utalt, a „dubajozó hülyegyerek” kifejezést viszont eddig még nem használta. Ez minden bizonnyal a volt bankvezér Matolcsy György fiára, Matolcsy Ádámra vonatkozhatott, ő ugyanis az, aki évek óta összefüggésbe hozható dubaji luxusingatlanokkal, legutóbb egy hónapja volt hír, hogy egy újabb lakást vásárolhat az Egyesült Arab Emírségekben. A luxizást Lázár korábban is élesen elítélte, egy fórumon azt mondta, elege van a repülőzésből és a jachtozásból, legutóbb pedig a Tranzit fesztiválon beszélt arról, hogy nekik nagy károkat okoz ez a fajta életmód.

A harcosoknak Lázár azt is mondta, „a Fidesznél csak a Fidesz lehet a jobb”, ugyanis csak „a legerősebb képes az önreflexióra, az innovációra és a változásra”. Beszélt a politika változásáról, szerinte egy politikus ma már nem élhet a Facebookon kívül, de csak a Facebookon sem. „Jó Facebook kommunikációból még nem lesz jó kormányzás. De a jó kormányzásból sem lesz automatikusan jó Facebook kommunikáció hatékony közösségi média jelenlét nélkül” – mondta, hozzátéve, hogy aki nem szereti, hogy baszogtatják a Facebookon, az ne legyen politikus. Azt is mondta, hogy nincs csodafegyver, „oda kell menni, ahol az emberek vannak, nem ahol mi vagyunk”. Azzal zárta, hogy kampányban csak egy dolog fog számítani, az pedig az eredmény.

Nem csak a kullancsok, a poloskák is újra előkerültek a táborban, Orbán Viktor egy viccesnek szánt Facebook-videóban takarított a sátoraljaújhelyi szállása erkélyén.