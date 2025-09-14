Lefoglalt drogot égetett egy állatmenhely krematóriumában az FBI, 14 dolgozót szállítottak kórházba

Egy amerikai állatmenhely 14 dolgozóját szállították kórházba, miután az FBI a létesítmény krematóriumában körülbelül egy kilogramm lefoglalt metamfetamint égetett el – írja a BBC.

A Yellowstone Valley menhelyről mintegy 75 macskát és kutyát kellett kimenekíteni. A problémát az okozhatta, hogy a negatív nyomás miatt a füst visszafelé áramlott az épületbe. A leginkább veszélyeztetett állatok állatorvosi ellátást kaptak, és ideiglenes otthonokba kerültek. Négy alom kiscicát külön figyelnek, mert zárt helyiségben érte őket a füst. A mentésben részt vevő dolgozók közül voltak, akik több mint egy órán keresztül lélegezték be a füstöt, őket a sürgősségire szállították.