Magyar: Minél inkább érzi Orbán, hogy elveszítette az emberek bizalmát, annál magasabbra tekeri a gyűlöletgenerátort

„Orbán Viktor poloskázik, eltaposandó rovarokról beszél és azt mondja mindenki sorra kerül. Egészen elképesztő, hogy a magyar történelemből is ismert virtigli uszító gyűlöletbeszéd elhangozhat egy hivatalban lévő miniszterelnöktől” – reagálta Magyar Péter a Facebookon arra, hogy a miniszterelnök poént csinált a poloskázásból.

Fotó: Németh Dániel/444

Orbán Sátoraljaújhelyről, a Harcosok Klubja táborából posztolt egy viccesnek szánt videót, amiben áthallásosnak szánt mondatokat mond a poloskák (=civil aktivisták, újságírók, tiszások és mindenki, akiről feltelezik, hogy nem a Fideszre szavaz) eltakarításáról.

„1994-ben Ruandában azzal uszítottak az állami rádióban, hogy »tapossátok el a csótányokat«. Erre a felhívásra pár hét alatt egymillió embert gyilkoltak le a világ egyik legnagyobb népirtásában”

– írta a Tisza Párt elnöke, aki szerint minél inkább érzi Orbán, hogy elveszítette az emberek bizalmát, annál magasabbra tekeri a gyűlöletgenerátort. A posztját azzal zárta: „Közösen, békésen, mosolyogva lezárjuk a rendszerváltás utáni leggyalázatosabb időszakot és új fejezetet nyitunk a magyar történelemben. A gyűlölet karmestere pedig oda kerül, ahová való.”