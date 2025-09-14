Már 2,5 millió forintnyi, nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványt ajánlottak fel Iványi Gáboréknak

Két és fél millió forint értékű, nyugdíjasoknak szánt élelmiszer-utalványt kapott eddig adományként az Iványi Gábor vezette Oltalom Karitatív Egyesület.
Az RTL Híradó riportja szerint az utalványokat olyanok ajánlották fel Iványiéknak, akik már megkapták a kormány által kiküldött, 30 ezer forint értékű utalványukat. Az egyik adományozó azt mondta, úgy érezte, segítenie kell azoknak, akik másokon segítenek. Az adománygyűjtést az újlipótvárosi Láng Téka könyvesbolt tulajdonosa kezdeményezte, nála másfél millió forintnyi utalvány gyűlt össze. A vásárolt élelmiszerekből a kormány által módszeresen ellehetetlenített egyesület rászorulóknak főz majd. Május végén derült ki, hogy hiába ígérte Orbán Viktor, mégsem kapnak a nyugdíjasok áfa-visszatérítést az élelmiszer-vásárlásaik után: a havi 10-15 ezer forintosnak ígért támogatás helyett meg kell elégedniük egy egyszeri, 30 ezer forintos élelmiszer-utalvánnyal. A kormány ezzel enyhítené az időseket fokozatosan terhelő inflációs hatásokat.
Adósságcsapdába hajszolta őket az állam, már az alkalmazottaikat sem tudják fizetni.
Jó tudni, hogy a postás ezúttal nem csenget kétszer.