Meghalt Ricky Hatton bokszvilágbajnok

46 éves korában meghalt Ricky Hatton brit bokszoló – írja az Independent. A többszörös világbajnok Hattont vasárnap reggel találták holtan manchesteri otthonában.

Fotó: PAUL ELLIS/AFP

A Greater Manchester-i Rendőrség szóvivője közölte, hogy „reggel 6:45-kor egy bejelentés nyomán a rendőröket a tameside-i Hyde városrészben lévő Bowlacre Roadra riasztották, ahol egy 46 éves férfi holttestét találták meg. Egyelőre nem merült fel a gyanú, hogy bűncselekmény történt volna.”

Hatton a 15 éven át tartó pályafutása alatt 48 profi mérkőzéséből 45-öt nyert meg, utoljára 2012-ben lépett ringbe profi összecsapáson – írja a BBC Sport. Világbajnoki címeit többek között az orosz Kostya Tszyu és José Luis Castillo legyőzésével szerezte, mielőtt vereséget szenvedett Floyd Mayweathertől és Manny Pacquiaótól.

Hatton vereségei után visszavonult, de idén júliusban bejelentette, hogy ismét megpróbálná a profi versenyzést. December 2-án Dubajban tért volna vissza, hogy középsúlyban Eisa Al Dah ellen szálljon ringbe. A szervezők közölték, hogy a mérkőzés profi összecsapásnak számít, de nem volt világos, hogy hivatalosan is teljeskörűen szankcionálják-e.

Hatton korábban 2012-ben próbálkozott a visszatéréssel, de akkor kikapott Vjacseszlav Szencsenkótól Manchesterben.