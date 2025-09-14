Forrás

„Nem tabusítottam sem a halált, sem az édesanyjukat, így a legkisebb gyerek is tud erről beszélni”

ÉLET
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
  • Kaszás Tamás nemzetközileg is ismert kortárs intermediális művész, a Képzőművészeti Egyetem oktatója, rendszeresen állít ki Magyarországon és külföldön egyaránt.
  • Élettársa, aki szintén képzőművész volt, öt évvel ezelőtt hunyt el. Azóta Tamás egyedül neveli három fiát: a legkisebb a saját gyereke, a két idősebb nevelt fia. A három gyerek különböző életkorban van, így mindegyikük más-más problémával
  • Hogyan birkózik meg a család az édesanya hiányával? És miként tud Tamás művészi pályája mellett megbirkózni a gyereknevelés kihívásaival?
  • A videó a Sphera uniós projekt keretében készült.
ÉLET gyereknevelés szülői szerep kaszás tamás egyedülálló szülők