„Nem tabusítottam sem a halált, sem az édesanyjukat, így a legkisebb gyerek is tud erről beszélni”

Kaszás Tamás nemzetközileg is ismert kortárs intermediális művész, a Képzőművészeti Egyetem oktatója, rendszeresen állít ki Magyarországon és külföldön egyaránt.
Élettársa, aki szintén képzőművész volt, öt évvel ezelőtt hunyt el. Azóta Tamás egyedül neveli három fiát: a legkisebb a saját gyereke, a két idősebb nevelt fia. A három gyerek különböző életkorban van, így mindegyikük más-más problémával
Hogyan birkózik meg a család az édesanya hiányával? És miként tud Tamás művészi pályája mellett megbirkózni a gyereknevelés kihívásaival?