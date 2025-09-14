Palesztinpárti tüntetők szakították félbe a spanyol Vuelta kerékpárverseny utolsó szakaszát

Palesztinpárti tüntetők szakították félbe a spanyol Vuelta kerékpárverseny vasárnapi zárószakaszát – írja az AP. A madridi befutó közelében összecsapások alakultak ki a rendőrök és a tüntetők között. Néhány demonstráló Izrael-ellenes transzparenseket vitt, részben eltorlaszolta az utat, és megállásra kényszerítette a versenyzőket.

A kerékpározók a torlaszok miatt kénytelenek voltak leszállni a kerékpárokról, de a versenybírák hivatalosan még nem szakították félbe a szakaszt és az összetett versenyt. Az utolsó etapból ekkor kb. 50 kilométer volt hátra, de kevéssé valószínű, hogy újraindítják.

A Visma–Lease a Bike dán versenyzője, Jonas Vingegaard állt győzelemre, miután szombaton tovább növelte előnyét João Almeida előtt. Ha hivatalosan is megnyeri a Vueltát, ez lesz Vingegaard harmadik Grand Tour-győzelme, a 2022-ben és 2023-ban szerzett két Tour de France-cím mellett. A dán bringás 1 perc 16 másodperccel vezetett a portugál ellenféllel szemben a nagyrészt ceremoniális madridi befutó előtt.

De a tüntetők ekkor barikádokat dobtak az útra a fővárosi körpálya egy szakaszán, ahol a mezőnynek kilenc kört kellett volna teljesítenie. Ezután több száz demonstráló lepte el az útvonalat, és nem voltak hajlandóak elhagyni a területet. A tüntetők Izrael-ellenes transzparenseket függesztettek ki a közeli épületekre, és kifütyülték a csapatok kísérőautóit, amikor azok elhaladtak mellettük.

A tüntetők elsősorban az izraeli tulajdonú Premier Tech csapat részvételét kritizálták Izrael palesztin területeken folytatott cselekményei miatt. A tüntetések pedig nemcsak az utolsó szakaszt érintették, hanem már korábban a verseny több részét is le kellett rövidíteni a különböző útblokádok és a tüntetők miatt. A csapat a történtek miatt már a verseny egy korábbi szakaszában eltávolította nevét és az „Israel” feliratot a mezekről.

Az elmúlt 11 versenynapból hét szakaszt szakítottak meg vagy rövidítettek le, a rendőrség több mint 20 embert vett őrizetbe. A zárószakasz útvonalát közlekedési okok miatt 5 kilométerrel rövidítették meg. Egy szakaszon egy palesztinpárti tüntető zászlóval próbált a mezőny elé rohanni, emiatt két bringás felborult. Folytatták ugyan a versenyt, de egyiküknek végül ki kellett állnia.

Vasárnap mintegy 6000 tüntetőt vártak Madridba, a nézők számát pedig 50 ezer fő körülire becsülték. A fővárosban katonai jellegű teherautók, rohamfelszerelésben lévő rendőrök és lovasrendőrök is láthatók voltak a pálya mellett, a hatóságok összesen több mint 1500 rendőrt vezényeltek ki.