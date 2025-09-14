Tóth Gabi: Én megmutatom milyen, amikor nincs valakinek érettségije, bazdmeg!

Ha jól értem a koncepciót, a Megasztár lényege idén nem a tehetségkutatás, hanem a bazári shitshow, és már a második adásban sikerült kvázi bevallani, hogy azért ültették be Tóth Gabit a zsűribe, hogy tömény trasht tolhassanak a tátott szájjal és értetlenkedve pislogó nézők arcába.

De még mielőtt rátérünk a műsor lényegére, ami ha jól értem, most épp Tóth Gabi gyalulása volt, nézzük meg, mi történt még az adás első fél órájában:

A zsűritagok már az első percekben rögtön viccelődtek egy kicsit a drogozáson, majd egy erősen dezorientált és sok szempontból rossz állapotú úr produkciója előtt a zsűriben ülő Curtis közölte, hogy „de jó lenne ilyen állapotban lenni már (...) azért adnék egy húsz rongyot ezért az állapotért”.

Aztán volt egy szofisztikált kis cigányozás is, amikor az úr produkciója után valami zajt lehetett hallani kintről, és Curtis közölte: „Józsi visz valami vasdarabot”, mire Tóth Gabi hangosan vihogva ismételte meg ezt a fergeteges poént.

Nem sokkal ezután Ördög Nóra – akinek szerepe egyelőre kimerült abban, hogy a színpad mögött ácsorogva nevetgél a megalázott énekesjelölteken – kikészült egy férfi hosszú körmeitől, és megjegyezte a mellette álló – és hasonló szerepet betöltő – Szépréthy Rolandnak, hogy „most nézd meg a körmét, és mondd, hogy ez a gitártól van”, mire Szépréthy emlékeztette, hogy a Dancing with the Starsban ennél durvábbat is láthatott. „Én azért kicsit csendben maradnék a helyedben, Nóri.”

És ezek után következett a csináljunk hülyét a csatorna saját emberéből című rész: „Azért jöttem a Megasztárba, hogy a Tóth Gabit megalázzam” – közölte egy nő a kamerával, de miután ezt nyíltan bevallotta, a műsorkészítők nem hazaküldték, hanem be a zsűri elé, hogy teret adjanak tervének, hogy megalázhassa a TV2 egyik vezető arcát. Az ezt követő percekben több hasonló, kifejezetten Tóth Gabi miatt érkező versenyző érkezett, olyanok, akiknek korábban már volt konfliktusa az énekessel, majd egy olyan nő, akit az első adásban már meghallgattak a zsűritagok.

A nőt azért hívták vissza, mert a meghallgatása után közzétett egy videót, amiben arról beszélt, hogy őt megalázta a pofákat vágó Tóth Gabi, és azt állította, hogy Ördög Nóra direkt arra kérte a közönséget, hogy ne tapsoljanak. Ahelyett, hogy ezt a videót csendben bezárták volna a műsorkészítők, úgy döntöttek, visszahívják, hogy igazán csúcsra járathassák a bazári hangulatot.

A nőt beküldték a zsűri elé, ahol számon kérték, hogy mit keres ott, mire közölte, hogy ő sem tudta, hogy ide fogják küldeni. Ezt követően egy kicsit elszabadultak az indulatok, a nő közölte Tóth Gabival, hogy tegye már le az érettségit, mire Tóth Gabi jelezte: „Csinálom az iskolát, de nem reklámozom, de nem hiszem, hogy a papír határozza meg, hogy milyen ember vagy.” Majd visszavágott: „Te mire jutottál az érettségiddel?”

„Semmi mással nem tudnak érvelni nálam húsz éve, csak azzal, hogy én nem tettem le az érettségit” – mondta Tóth Gabi, mire a zsűriben mellette ülő Curtis így válaszolt: „Én se tettem le.”

„Elkezd engem alázni egy ilyen senkiházi, hát kimegyek, aztán mindjárt megverem, bazdmeg! Megmutatom neki, milyen a tapolcai vérem! Hát na! Mostmár mindenkinek ekkora jogai vannak? Mindenkinek mindent szabad mondani? Én vagyok az alpári? Én megmutatom, milyen, amikor nincs valakinek érettségije, bazdmeg! Azt a jó nyolc általánosos pofont! Akkorát adok bazdmeg, de tényleg!” – mondta ezek után Tóth Gabi, aki kiszaladt, hogy tovább veszekedjen a nővel, akivel közölte, hogy szégyellje magát, és nem fog semmire se jutni az életben, mert: „Egy rosszindulatú szar ember vagy.”

A nő alázása után aztán a TV2 további teret engedett Tóth Gabi alázásának, amikor a szintén zsűritag Marics Peti a követketőket mondta róla: „Nem hiszem, hogy csak a Tóth Gabi nyolc általánosán múlik ez. Én értem, hogy ő egy nehezebb karakter, meg szabadszájú, de egyébként azért vele is lehet normálisan beszélgetni, és ő is tud normális emberi módon létezni, csak ha felhúzzák, akkor valószínűleg kikel magából ő is.”