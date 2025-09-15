280 helyett 4 – Orbán úgy szállt bele a svédekbe, hogy a valós számnál hetvenszer több letartóztatásról beszélt

Orbán Viktor a Harcosok Klubjának hétvégi edzőtáborában tartott beszédet, amelyből egy rövid blokkolt az X oldalán is feliratozva megosztott. Ebben gyakorlatilag kiírta Svédországot a civilizációból, mivel állítása szerint „több mint 280 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosságért, a családok félelemben élnek”.

Ezt előbb a svéd miniszterelnök szintén az X-en utasította vissza Orbán szavait, amelyeket felháborítónak nevezett. Az már korábban is gyanús volt, hogy semmiképpen nem tartóztathattak le 280 fiatal lányt gyilkosságért (Orbán a videóban 284-et mond, és hangsúlyozza, hogy mind a 284-et külön-külön letartóztatták gyilkosság miatt), már csak azért sem, mert az egész országban összesen 92 emberölés történt 2024-ben, és ezeknek is csak töredékét követték el nők. Az ország összeomlása is orbáni túlzás, noha a svédországi bandaháborúk valós és komoly problémát jelentenek, erről itt is többször cikkeztünk.

Majd az egyik svéd tévé műsora az ügyészségnél érdeklődött a pontos számokról, amelyek végképp megcáfolják Orbán szavait.

A TV4 Nyheterna című műsorának a svéd ügyészség ugyanis azt írta: „2024-ben 277, 15-17 év közötti lányt vádoltak meg testi sértéssel, négy lányt pedig gyilkossággal és gondatlanságból elkövetett emberöléssel”. Azért lett 281 és nem 280 az összesített szám, mert egy lányt vádoltak meg testi sértéssel és gyilkossággal.