A CDU maradt az első számú párt, de a legnagyobb nyertes az AfD lett Németország legnépesebb tartományában

A még nem hivatalos végeredmény szerint a kereszténydemokrata CDU némi veszteséggel megőrizte vezető helyét a pártok rangsorában az észak-rajna-vesztfáliai önkormányzati választásokon, a második helyen a szociáldemokrata SPD végzett, a szélsőjobboldali AfD pedig az eredményét megháromszorozva a harmadikon, míg a Zöldek jelentős veszteséggel a negyediken.

Észak-Rajna–Vesztfália, ahol Németország lakosságának csaknem egynegyede él, és amely hatalmas mezőgazdasági területekből, posztindusztriális városokból, valamint nagy, soknemzetiségű és diáklakossággal rendelkező városokból áll, afféle politikai barométernek számít az egész ország számára.

Hendrik Wüst (CDU), Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke nyilatkozik Fotó: CHRISTOPH REICHWEIN/dpa Picture-Alliance via AFP

Ráadásul ez volt az első választás a kancellár, Friedrich Merz hivatalba lépése óta, akinek pártja nagyjából hozta a legutóbbi eredményét a tartományban, és az előzetes tartományi eredmények szerint a CDU a városi tanácsokban és a tartományi tanácsokban 33,3 százalékot ért el a 2020-as 34,3 százalék után. Ehhez hasonlóan az SPD sem rontott sokat, 22,1 százalékot ért el az öt évvel ezelőtti 24,3 százalék után, noha a közvélemény-kutatások ennél gyengébb szereplést vártak a párttól.

Az AfD 14,5 százalékra tett szert (öt éve 5,1 százalék), és úgy tűnik, előretörése a Zöldek és a piacpárti Szabaddemokrata Párt (FDP) rovására történt: a Zöldek csak 13,5 százalékot szereztek a múltkori 20 százalék után, az FDP pedig 3,7 százalékot 5,6 százalék után. Növelte viszont eredményét a Baloldali Párt (Die Linke), mely nagyjából helyet cserélt az FDP-vel, 5,6 százalékos eredménnyel. A szavazásra jogosultak 56,8 százaléka adta le voksát a tartományi választáson, 4,9 százalékponttal többen a 2020-asnál.

A helyi önkormányzatok mellett polgármestereket, főpolgármestereket és tartományi elnököket is választottak. Számos nagyvárosban, például Aachenben, Bonnban, Bochumban, Bielefeldben, Düsseldorfban, Dortmundban, Duisburgban, Essenben, Kölnben és Münsterben szeptember 28-án második fordulót tartanak a főpolgármesteri posztért. (via The Guardian, MTI)