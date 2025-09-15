A megtorlók gyűlöletgenerátora

Változékony, jó reggelt kívánok! Újra itt a reggeli hírlevél, benne a hétvége főbb anyagaival. (A hírleveleink közül itt lehet válogatni.)

ERŐSZAKOSKODÁS

A miniszterelnök egy videón megint poloskátlanítással viccelődött, Magyar Péter szerint minél inkább érzi Orbán, hogy elveszítette az emberek bizalmát, annál magasabbra tekeri a gyűlöletgenerátort.

Lázár János nekiesett a Tiszának, mert egy nem tiszás tüntetésen valaki az aszfaltra írta, hogy „L. J. = C. Kirk”, a tüntetést szervező Márki-Zay Péter provokációról beszélt és rendőrségi vizsgálatot sürgetett. A miniszter szerint „dubajozó hülyegyerekek, luxizó kullancsok és teljesítmény nélküli politikai celebek” rontották a Fidesz hitelét, és azt mondta, a verbális erőszakot meg kell torolni.

A Hír TV-n simán lement, hogy a jobboldalon „egy csomóan nem lennének szomorúak”, ha Gulyás Márton vagy Puzsér meghalna, de Jeszenszky Zsolt szerint a jobboldal nem kívánja a politikai ellenfelei halálát, még akkor sem, ha démonok szállták meg őket.

A propaganda kikezdte, Schiffer András védelmébe vette az LMP-sből tiszássá lett válogatott focistát, Váczi Zoltánt.

A Fidesz 4 millió szórólapot küld szét a Tisza állítólagos adóemelési terveiről.

BELFÖLD

Egy Fidesz-közeli oldal luxizással vádolta a Tisza új alelnökét, de a ház, amit mutattak, valójában Mészáros Lőrinc öccséé.

A Mészáros család balatonfüredi ingatlanja Fotó: Google Street View

Már 2,5 millió forintnyi, nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványt ajánlottak fel Iványi Gáboréknak, az így vásárolt élelmiszerekből az Oltalom Karitatív Egyesület rászorulóknak főz majd.

Felidéztük, hogyan jutottunk el odáig, hogy Orbán már mindenhova magángéppel repül.

És beszámoltunk egy motorkocsi viszontagságairól is, bár a MÁV szerint nem úgy volt az.

KÜLFÖLD

A lengyel drónincidens után ismét orosz–belarusz hadgyakorlat van a NATO keleti határán. Magyarország is aláírta az orosz provokációt elítélő nyilatkozatot: Oroszország meggondolatlan tettei az egész régiót sokkal közelebb viszik egy konfliktushoz, mondja a lengyel kormány, ami mögé 40 szövetségese állt oda. Szombat este Románia is riadóztatta légierejét dróntámadás miatt. A lengyel külügyminiszter szerint a Kreml a NATO‑t tesztelte. Trump pedig nyílt levelet írt a NATO-nak, amivel mindent összezavart, és óriási szivességet tett az oroszoknak.

Megrongálódott orosz drón a lengyelországi Czosnowka falu közelében Fotó: Dariusz Stefaniuk/Dariusz Stefaniuk via REUTERS

A Madridtól 130 km-re lévő Talavera de la Reina kisvárosában épít a Meta közel 200 hektáron egy nagy adatközpontot: a szerverek hűtéshez száraz levegő és rengeteg, évente több száz millió liter ivóvíz szükséges, ami hatalmas terhet jelent a klímaváltozással és szárazsággal amúgy is küzdő Spanyolországnak.

Feszült volt a nyár Nagy-Britanniában: a menedékkérők hotelben való elszállásolása, a brit zászlók tömeges megjelenése és a bevándorlásellenes tüntetések újra a migráció kérdését emelték a közélet középpontjába.

A 60 ezres arizonai State Farm stadionban lesz Charlie Kirk gyászszertartása, amin várhatóan Trump elnök, J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter is ott lesz.

Az ENSZ támogatja a Hamász nélküli önálló palesztin államot. A túszok családjai szerint Netanjahu az egyetlen akadály rokonaik hazatérése előtt. A spanyol Vuelta kerékpárverseny utolsó szakaszát palesztinpárti tüntetők szakították félbe.

Újabb török ellenzéki politikust vettek őrizetbe, tízezrek tüntettek Ankarában.

Az ukrán miniszterelnök-helyettes szerint az EU Magyarország vétója mellett is engedélyezné Ukrajnának a csatlakozási folyamat folytatását.

Luxusüdülőhellyé alakítanák át a hegyet, ahol Mózes megkapta a tízparancsolatot.

KULTÚRA

Mi történik, ha az oroszbarát civileket elviszik Ukrajnába, hogy a saját szemükkel lássák a háborút? Hát nem az, amit elsőre gondolnál.

Fotó: Stanislav Krupař, Punk Film

Kaszás Tamás nemzetközileg is elismert intermediális művész a felesége halála óta egyedül nevel három fiút, róla szól ez a videó.

Bollywoodban áll a bál egy új romkom miatt, amiben észak és dél feszül egymásnak.

Ezer aláírásnál jár a Bem mozi törzsvendégeinek petíciója a korábbi nyitva tartás visszaállításáért.

Folytatódott a Megasztár és a Sztárbox is.