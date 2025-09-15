A megtorlók gyűlöletgenerátora

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Változékony, jó reggelt kívánok! Újra itt a reggeli hírlevél, benne a hétvége főbb anyagaival. (A hírleveleink közül itt lehet válogatni.)

De előbb: 8-tól Helyzet: van!

ERŐSZAKOSKODÁS

A miniszterelnök egy videón megint poloskátlanítással viccelődött, Magyar Péter szerint minél inkább érzi Orbán, hogy elveszítette az emberek bizalmát, annál magasabbra tekeri a gyűlöletgenerátort.

Lázár János nekiesett a Tiszának, mert egy nem tiszás tüntetésen valaki az aszfaltra írta, hogy „L. J. = C. Kirk”, a tüntetést szervező Márki-Zay Péter provokációról beszélt és rendőrségi vizsgálatot sürgetett. A miniszter szerint „dubajozó hülyegyerekek, luxizó kullancsok és teljesítmény nélküli politikai celebek” rontották a Fidesz hitelét, és azt mondta, a verbális erőszakot meg kell torolni.

A Hír TV-n simán lement, hogy a jobboldalon „egy csomóan nem lennének szomorúak”, ha Gulyás Márton vagy Puzsér meghalna, de Jeszenszky Zsolt szerint a jobboldal nem kívánja a politikai ellenfelei halálát, még akkor sem, ha démonok szállták meg őket.

  • A propaganda kikezdte, Schiffer András védelmébe vette az LMP-sből tiszássá lett válogatott focistát, Váczi Zoltánt.
  • A Fidesz 4 millió szórólapot küld szét a Tisza állítólagos adóemelési terveiről.

BELFÖLD

Egy Fidesz-közeli oldal luxizással vádolta a Tisza új alelnökét, de a ház, amit mutattak, valójában Mészáros Lőrinc öccséé.

A Mészáros család balatonfüredi ingatlanja
Fotó: Google Street View

Már 2,5 millió forintnyi, nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványt ajánlottak fel Iványi Gáboréknak, az így vásárolt élelmiszerekből az Oltalom Karitatív Egyesület rászorulóknak főz majd.

KÜLFÖLD

A lengyel drónincidens után ismét orosz–belarusz hadgyakorlat van a NATO keleti határán. Magyarország is aláírta az orosz provokációt elítélő nyilatkozatot: Oroszország meggondolatlan tettei az egész régiót sokkal közelebb viszik egy konfliktushoz, mondja a lengyel kormány, ami mögé 40 szövetségese állt oda. Szombat este Románia is riadóztatta légierejét dróntámadás miatt. A lengyel külügyminiszter szerint a Kreml a NATO‑t tesztelte. Trump pedig nyílt levelet írt a NATO-nak, amivel mindent összezavart, és óriási szivességet tett az oroszoknak.

Megrongálódott orosz drón a lengyelországi Czosnowka falu közelében
Fotó: Dariusz Stefaniuk/Dariusz Stefaniuk via REUTERS

A Madridtól 130 km-re lévő Talavera de la Reina kisvárosában épít a Meta közel 200 hektáron egy nagy adatközpontot: a szerverek hűtéshez száraz levegő és rengeteg, évente több száz millió liter ivóvíz szükséges, ami hatalmas terhet jelent a klímaváltozással és szárazsággal amúgy is küzdő Spanyolországnak.

Feszült volt a nyár Nagy-Britanniában: a menedékkérők hotelben való elszállásolása, a brit zászlók tömeges megjelenése és a bevándorlásellenes tüntetések újra a migráció kérdését emelték a közélet középpontjába.

A 60 ezres arizonai State Farm stadionban lesz Charlie Kirk gyászszertartása, amin várhatóan Trump elnök, J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter is ott lesz.

Az ENSZ támogatja a Hamász nélküli önálló palesztin államot. A túszok családjai szerint Netanjahu az egyetlen akadály rokonaik hazatérése előtt. A spanyol Vuelta kerékpárverseny utolsó szakaszát palesztinpárti tüntetők szakították félbe.

  • Újabb török ellenzéki politikust vettek őrizetbe, tízezrek tüntettek Ankarában.
  • Az ukrán miniszterelnök-helyettes szerint az EU Magyarország vétója mellett is engedélyezné Ukrajnának a csatlakozási folyamat folytatását.
  • Luxusüdülőhellyé alakítanák át a hegyet, ahol Mózes megkapta a tízparancsolatot.

KULTÚRA

Mi történik, ha az oroszbarát civileket elviszik Ukrajnába, hogy a saját szemükkel lássák a háborút? Hát nem az, amit elsőre gondolnál.

Fotó: Stanislav Krupař, Punk Film
  • Kaszás Tamás nemzetközileg is elismert intermediális művész a felesége halála óta egyedül nevel három fiút, róla szól ez a videó.
  • Bollywoodban áll a bál egy új romkom miatt, amiben észak és dél feszül egymásnak.
  • Ezer aláírásnál jár a Bem mozi törzsvendégeinek petíciója a korábbi nyitva tartás visszaállításáért.
  • Folytatódott a Megasztár és a Sztárbox is.

És megint volt élő, közönség előtt felvett Borízű hang.

reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Jövő héten folytatódik a változékony időjárás

A hét elején még több helyen csapadék várható, de hétvégére újra kisüt a nap, és akár 30 fok is lehet.

Jelinek Anna
időjárás

Darabokra szedjük a Fidesz kampánygépezetét, és élőben kapcsoljuk Magyar Pétert

Hogy néz ki egy fideszes edzőtábor? Hány önkéntese van a Tiszának? Miért kell átalakítani azt, ami hozott már négy kétharmadot? Hétfő reggel élőben jelentkezik Ács Dániel és Rényi Pál Dániel.

444.hu
POLITIKA

Csendőrhumor: Orbán újra poloskázott egy videóban

Meglepetés: a videó tényleg vicces lett, de nem szándékosan.

Szily László
humor

Magyar: Minél inkább érzi Orbán, hogy elveszítette az emberek bizalmát, annál magasabbra tekeri a gyűlöletgenerátort

„A gyűlölet karmestere pedig oda kerül, ahová való” – írta a Tisza Párt elnöke arra, hogy Orbán viccesnek szánt poloskázós videót posztolt.

Benics Márk
POLITIKA

Lázár János nekiesett a Tiszának, mert egy nem tiszás tüntetésen valaki az aszfaltra írta, hogy „L. J. = C. Kirk”

Orbán Viktor is megnyilatkozott a kérdésben, miközben Márki-Zay provokációról beszél és rendőrségi vizsgálatot sürget.

Urfi Péter
POLITIKA

Lázár: Dubajozó hülyegyerekek, luxizó kullancsok és teljesítmény nélküli politikai celebek rontották a hitelünket

A Harcosok Klubja sátoraljaújhelyi táborában mondott beszédet Lázár János, aki szerint „a Fidesznél csak a Fidesz lehet a jobb”.

Benics Márk
POLITIKA

Lázár János: A verbális erőszakot meg kell torolni

A miniszter a Harcosok Klubja edzőtáborában – ahol Orbán vicceskedő videón takarított poloskákat – arról beszélt, hogy szerinte a törvény eszközével, erős kézzel kell fellépni.

Jelinek Anna
belföld

A HírTV-n simán lement, hogy a jobboldalon „egy csomóan nem lennének szomorúak”, ha Gulyás Márton vagy Puzsér meghalna

Jeszenszky Zsolt szerint a jobboldal nem kívánja a politikai ellenfelei halálát, még akkor sem, ha démonok szállták meg őket.

Urfi Péter
POLITIKA

A propaganda kikezdte, Schiffer András védelmébe vette az LMP-sből tiszássá lett válogatott focistát, Váczi Zoltánt

Nem érti, miért kell valakit lealázni.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

4 millió szórólapot küld szét a Fidesz a Tisza adóemelési terveiről, amelyek Magyar Péterék szerint nem léteznek

Mindenesetre a 10 ezer fideszes önkéntes felkeres minden magyar háztartást.

Urfi Péter
POLITIKA

Luxizással vádolta egy Fidesz-közeli oldal a Tisza új alelnökét, de a ház, amit mutattak, valójában Mészáros Lőrinc öccséé

A hír az Origo volt főszerkesztője, Gábor László által igazgatott Ellenpont nevű lapban jelent meg.

Jelinek Anna
belföld

Már 2,5 millió forintnyi, nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványt ajánlottak fel Iványi Gáboréknak

Az így vásárolt élelmiszerekből az Oltalom Karitatív Egyesület rászorulóknak főz majd.

Benics Márk
belföld

Airplane Hungary – így szoktuk meg Orbán magángépezéseit

Már az első Orbán-kormányban voltak jelek. Most már gyakorlatilag bevásárolni is magángéppel járnak a miniszterek. Ehhez képest évente más magyarázatot adnak rá, hogy jön ki a matek.

Herczeg Márk
POLITIKA

Egy motorkocsi viszontagságai

Kiderült, hogy tavaly is kisiklott ugyanaz a motorkocsi, amely a héten Magyarkútnál landolt az árokban. De korábban ki is gyulladt a sokat látott Bzmot.

Urfi Péter
közlekedés

A MÁV cáfolja, hogy kisiklott volna a magyarkúti kisiklás mentésére odafelé tartó segélyszerelvény

A motorkocsi emelése közben ugrott le a daru kereke a sínről, de visszatette magát.

Szily László
közlekedés

Keleten a helyzet változatlan? A lengyel drónincidens után ismét orosz-belarusz hadgyakorlat a NATO keleti határán

A legutóbbi ilyen hadgyakorlatról az orosz csapatok egy része nem ment vissza Oroszországba, hanem megtámadta Ukrajnát, de megint lesz miért figyelni Belarusz és Oroszország közös hadgyakorlatát, a Zapad-2025-öt. Lesz itt minden, amitől feláll a szőr a nyugati elemzők hátán: nukleáris gyakorlatok, több tízezer orosz és belarusz katona, különféle üzenetek a Nyugatnak.

Takács Lili
külföld

Magyarország is aláírta az orosz provokációt elítélő nyilatkozatot

Oroszország meggondolatlan tettei az egész régiót sokkal közelebb viszik egy konfliktushoz, mondja a lengyel kormány, amely mögé 40 szövetségese állt be az orosz drónok behatolása után.

Urfi Péter
külföld

Románia is riadóztatta légierejét dróntámadás miatt

Egy drón tévedt át a határon, két F-16-ost riadóztattak, eközben az oroszok az ukrán infrastruktúrát támadták.

Tóth-Szenesi Attila
külföld

A lengyel külügyminiszter szerint a Kreml a NATO‑t tesztelte a dróntámadással

„Oroszország próbára akart tenni minket, de háborút nem akart indítani” – mondta Kijevben Radosław Sikorski.

Benics Márk
külföld

Trump nyílt levelet írt a NATO-nak, amivel mindent összezavart, és óriási szivességet tett az oroszoknak

A levélből ugyanúgy kiolvasható Magyarország megdorgálása, mint az a lehetőség, hogy Orbán megmenthesse Putyint. Trump Kínára vetetne ki óriási vámokat a NATO országaival.

Szily László
külföld

Európa egyik legszárazabb régiója, mégis itt épít vízigényes szerverparkot a Facebook tulajdonosa

A Madridtól 130 kilométerre lévő Talavera de la Reina kisvárosában épít a Meta közel 200 hektáron egy nagy adatközpontot. A szerverek hűtéshez száraz levegő, és rengeteg, évente több száz millió liter ivóvíz szükséges. Ez hatalmas terhet jelent a klímaváltozással és szárazsággal amúgy is küzdő Spanyolországnak.

Benics Márk, Fődi Kitti, Kristóf Balázs
környezet

Zászlóháború és menekültszállodák: egyre nagyobb feszültséget okoz a bevándorlás Nagy-Britanniában

Feszült volt a nyár Nagy-Britanniában: a menedékkérők hotelben való elszállásolása, a brit zászlók tömeges megjelenése és a bevándorlásellenes tüntetések újra a migráció kérdését emelték a közélet középpontjába. A feszültségek tovább fokozódtak, miután egy etióp menedékkérő szexuálisan zaklatott egy 14 éves kislányt.

Takács Lili
külföld

Százezres tömeg gyűlt össze Londonban Tommy Robinson bevándorlásellenes tüntetésére, huszadannyi az ellentüntető

"Állítsátok meg a hajókat!" feliratokkal és zászlókkal vonulnak.

Szily László
külföld

A hatvanezres arizonai State Farm stadionban lesz Charlie Kirk gyászszertartása

Az eseményen várhatóan Donald Trump amerikai elnök, JD Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter is részt vesz.

Benics Márk
külföld

Az ENSZ támogatja a Hamász nélküli önálló palesztin államot

Elsöprő többséggel szavazták meg a francia-szaúdi tervet, amelytől a gázai helyzet békés rendezését remélik. Izrael és Magyarország nemmel szavazott.

Urfi Péter
külföld

A túszok családjai szerint Netanjahu az egyetlen akadály rokonaik hazatérése előtt

Izrael múlt heti katari csapása is azt mutatja, hogy valahányszor közel kerül egy megállapodás, Netanjahu szabotálja azt, írták.

Benics Márk
külföld

Palesztinpárti tüntetők szakították félbe a spanyol Vuelta kerékpárverseny utolsó szakaszát

A tüntetések nemcsak az utolsó szakaszt érintették, hanem már korábban a verseny több részét is le kellett rövidíteni a különböző útblokádok és a tiltakozók miatt.

Jelinek Anna
külföld

Újabb török ellenzéki politikust vettek őrizetbe

Ő a harmadik idén lefogott isztambuli polgármester abból a pártból, amelyiket Erdogan próbál kicsinálni.

Szily László
POLITIKA

Több tízezren tiltakoztak Törökországban az ellenzéki párt ellehetetlenítése miatt

A tüntetésen felolvasták a volt isztambuli polgármester börtönből írt levelét, amiben azt írta, a kormány előre próbálja meghatározni a következő választások kimenetelét, és politikailag motivált bírósági eljárásokkal ássa alá a demokráciát.

Jelinek Anna
külföld

Az ukrán miniszterelnök-helyettes szerint az EU Magyarország vétója mellett is engedélyezné Ukrajnának a csatlakozási folyamat folytatását

Az Európai Unió azt is vizsgálja, hogyan hozhatna meg bizonyos döntéseket Magyarország jóváhagyása nélkül – mondta Tarasz Kacska.

Jelinek Anna
külföld

Luxusüdülőhellyé alakítanák át a hegyet, ahol Mózes megkapta a tízparancsolatot

Magyarországon már mindenki csak vállat rándítana, ha egy világörökségi helyszínre luxushotelt akarnának húzni. Ez a NER-es álomnak beillő vízió azonban Egyiptomban született meg, egy olyan helyen, ami a zsidóknak, a keresztényeknek és a muszlimoknak is kiemelten fontos.

Mészáros Juli
külföld

Mi történik, ha az oroszbarát civileket elviszik Ukrajnába, hogy a saját szemükkel lássák a háborút?

Hát nem az, amit elsőre gondolnál. Egy cseh filmrendező három putyinista honfitársát utaztatta ki Harkivba, az emberkísérletről film készült.

Inkei Bence
FILM

„Nem tabusítottam sem a halált, sem az édesanyjukat, így a legkisebb gyerek is tud erről beszélni”

Kaszás Tamás nemzetközileg is elismert intermediális művész, felesége halála óta egyedül nevel három fiút. Hogyan küzd meg a család az édesanya hiányával? És miként tud Tamás művészi pályája mellett megbirkózni a gyereknevelés kihívásaival?

444.hu
ÉLET

A kókuszpálmára mászó hősnő, aki a saját nevét se tudja jól kimondani

Bollywood megint kiizzadt magából egy előítéletes filmet. Van benne elefánt és éneklés is. Meg egy csomó más dolog, ami miatt újra felmerült a kérdés: mennyire konzerválja a rasszista-kolorista-szexista nézeteket az indiai filmgyártás?

Diószegi-Horváth Nóra
FILM

Közel ezer aláírásnál jár a Bem mozi törzsvendégeinek petíciója a korábbi nyitva tartás visszaállításáért

Szily László
KULTÚRA

Tóth Gabi: Én megmutatom milyen, amikor nincs valakinek érettségije, bazdmeg!

A Megasztár lényege idén nem a tehetségkutatás, hanem a bazári shitshow, illetve a jelentkezők alázása mellett a csatorna saját arcainak, jelen esetben Tóth Gabi alázása.

Mészáros Juli
tévé

Többen is letérdeltek, de a törölközőt is újra bedobták a Sztárboxban

Győzike lánya, egy DPK-tag DJ és Kamarás Iván is ringbe szálltak, a legizgalmasabb meccset viszont egy színész és egy cirkuszigazgató nyomták le.

Mészáros Juli
tévé

Borízű hang #237 [hosszú]: Tiltsák be a magángépes vébéselejtezőket, a varázstalanodást és a savállóságot!

Élő fölvétel, zsúfolásig megtelt szakmai és közönségsiker előtt. Orbán röpdös, Magyar saválló, Harry Potter varázstalanodik. Frakk, az LMBTQ macskák réme. Larry Ellison föltámad.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast